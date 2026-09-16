Що не варто підключати до USB-портів телевізора та які обмеження вони мають

USB-порти в телевізорі. Фото: кадр з відео/YouTube

USB-порти на телевізорі можуть використовуватися для флешок, зовнішніх накопичувачів, оновлення системи та живлення деяких аксесуарів. Водночас вони значно менш універсальні за USB на комп'ютері, тому частина пристроїв або взагалі не працюватиме, або працюватиме не так, як очікується.

Про те, які пристрої не варто підключати до USB-портів телевізора, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

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Які пристрої можуть не працювати через USB телевізора

Одне з головних обмежень стосується гаджетів, для яких потрібні спеціальні драйвери. Телевізори не мають такого самого набору програмного забезпечення, як комп'ютери, і зазвичай не дозволяють встановлювати необхідні драйвери вручну.

Через це зовнішні оптичні приводи, USB-принтери або фотосканери, які нормально працюють із ПК, можуть взагалі не визначатися телевізором.

Існують окремі винятки. Наприклад, деякі оптичні приводи мають спеціальний режим підключення до телевізора, однак такі моделі трапляються рідко й не гарантують сумісність із кожним ТВ.

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Окремо варто враховувати живлення через USB. Більшість сучасних телевізорів оснащені портами USB 2.0, які зазвичай видають 5 В при 500 мА, тобто близько 2,5 Вт.

USB 3.0 може забезпечувати 5 В при 900 мА, або близько 4,5 Вт, однак такі порти на телевізорах зустрічаються рідше.

Такої потужності недостатньо для нормального заряджання смартфона або планшета за розумний час. Підключити пристрій можна, але поповнення заряду відбуватиметься дуже повільно.

Ще менше сенсу заряджати від телевізора ноутбуки або портативні ігрові консолі з великими акумуляторами.

Натомість USB-порт телевізора може підійти для малопотужних аксесуарів. Особливо зручно це може бути у випадку USB 3.0, якщо телевізор ним оснащений.

Раніше Новини.LIVE писали, що USB-порт на задній панелі роутера може бути кориснішим, ніж здається на перший погляд. Через нього можна підключити спільне сховище, принтер або навіть організувати резервний доступ до мобільного інтернету.

Також Новини.LIVE розповідали, що позначки біля USB-портів дають змогу заздалегідь зрозуміти їхні можливості. Один із найпоширеніших символів має вигляд тризуба з трьома різними наконечниками.