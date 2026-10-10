Не варто ігнорувати USB-порт телевізора: 5 способів використати його корисно

USB-порти телевізора. Фото: кадр з відео/YouTube

USB-роз'єм у сучасному телевізорі потрібен не лише для флешки з фільмами. Залежно від моделі через нього можна підключати периферію, оновлювати систему, записувати ефір і навіть заряджати невеликі гаджети.

Про п'ять способів використовувати USB-порт телевізора пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Xataka Home.

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Підключити клавіатуру, мишу або контролер

USB може зробити керування телевізором зручнішим у ситуаціях, коли пульта недостатньо. Через роз'єм можна підключити клавіатуру для швидкого введення тексту, мишу для навігації по меню або ігровий контролер.

Також телевізор може працювати з іншими аксесуарами, серед яких LED-стрічки, вебкамери та зовнішні аудіопристрої на кшталт ЦАП.

Водночас сумісність залежить від конкретної моделі Smart TV. Частині пристроїв можуть знадобитися драйвери або спеціальна програмна підтримка.

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Додати Wi-Fi, Bluetooth або Ethernet

За допомогою сумісних USB-адаптерів можна розширити мережеві можливості телевізора.

Wi-Fi-адаптер стане в пригоді, якщо потрібне бездротове підключення, а Bluetooth-адаптер — для роботи з відповідними аксесуарами за відсутності вбудованої підтримки.

Через USB також можна підключити Ethernet-адаптер і використовувати кабельне інтернет-з'єднання.

Однак такі рішення підтримують не всі телевізори, тому перед купівлею адаптера потрібно перевірити його сумісність із конкретною моделлю та операційною системою.

Встановити оновлення або програмне забезпечення

USB-накопичувач може знадобитися для перенесення на телевізор файлів оновлення, якщо виробник передбачив такий спосіб.

На деяких моделях через флешку можна встановлювати й програми, яких немає у стандартному магазині. Така можливість залежить від операційної системи та обмежень виробника.

Для оновлення самого телевізора варто використовувати офіційні файли та передбачені виробником інструкції.

Записати телепередачу на накопичувач

Деякі Smart TV дозволяють записувати програми цифрового телебачення безпосередньо на USB-флешку або зовнішній жорсткий диск.

Для цього накопичувач повинен мати достатньо вільного місця та необхідну швидкість передачі даних. Якщо телевізор підтримує USB 3.0 або новіший стандарт, рекомендується використовувати сумісний накопичувач.

Також телевізор може мати власні вимоги до файлової системи. Частина моделей уміє самостійно форматувати накопичувач і готувати його до запису.

Зарядити смартфон, навушники або годинник

USB телевізора можна використовувати як джерело живлення, якщо поруч немає вільної розетки.

До нього можна підключити смартфон, бездротові навушники, смартгодинник або ігровий контролер. Деякі телевізори подають живлення на USB навіть у режимі очікування, тоді як інші для цього потрібно залишати увімкненими.

Для смартфона така зарядка часто буде повільною через невисоку потужність порту. Натомість для навушників, годинника, пульта та інших невеликих пристроїв цього може бути достатньо.

Раніше Новини.LIVE писали, що зовні однакові порти USB-A можуть мати зовсім різні характеристики. Орієнтуватися іноді допомагає колір вставки всередині роз'єму, який може бути чорним, синім, бірюзовим, червоним, жовтим або білим.

Також Новини.LIVE розповідали, що USB-порт на роутері можна використовувати не лише для сервісних потреб. До нього можна підключити накопичувач для спільного доступу до файлів, принтер або обладнання для резервного мобільного інтернету.