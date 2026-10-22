Оптичний термінал. Фото: кадр з відео/YouTube

Українці можуть перевірити, скільки годин домашній інтернет працюватиме без електроенергії, за допомогою спеціальної онлайн-мапи. Сервіс від Мінцифри та ЛУН уже охоплює понад 150 тисяч адрес і допомагає знайти провайдера, здатного забезпечити зв'язок навіть під час тривалих відключень.

Про оновлення сервісу пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Реклама

Де перевірити, скільки працюватиме інтернет без світла

На Мапі інтернету під час знеструмлень зібрано інформацію про 160 провайдерів. Користувачі можуть знайти свій будинок, переглянути доступних операторів, дізнатися вартість підключення та заявлений час автономної роботи мережі.

За даними Мінцифри, 87% адрес, або понад 91 тисяча будинків, мають щонайменше одного провайдера, який заявляє про можливість підтримувати інтернет понад 72 години без електропостачання.

В Одесі, Запоріжжі, Василькові, Дрогобичі, Бердичеві та ще 28 містах усі адреси, представлені на мапі, мають доступ до енергонезалежного інтернету.

Читайте також:

Водночас майже 80% будинків обслуговує лише один провайдер. Це обмежує вибір користувачів, тому Мінцифра радить перевіряти можливість підключення альтернативних операторів.

Важливо, що сервіс відображає інформацію, яку надають самі провайдери. Користувачі можуть залишати на мапі відгуки про фактичну тривалість роботи інтернету під час знеструмлень.

Як підключити інтернет, який працюватиме до 72 годин без світла

Для тривалих відключень електроенергії Мінцифра рекомендує звернути увагу на технологію xPON. Вона дозволяє оптичній мережі зберігати працездатність понад 72 години за наявності необхідного резервного живлення.

Щоб перевірити можливість такого підключення, потрібно:

Відкрити онлайн-мапу інтернету від Мінцифри та ЛУН. Знайти свою адресу та перевірити, скільки часу поточний провайдер забезпечує зв'язок без електроенергії. Якщо автономності недостатньо, переглянути інших операторів, які обслуговують будинок або працюють поруч. Обрати провайдера з підтримкою xPON та подати заявку на підключення.

Однак навіть за наявності енергонезалежної мережі домашній інтернет не працюватиме без живлення обладнання. Під час відключень потрібно забезпечити електроенергією не лише Wi-Fi-роутер, а й оптичний термінал ONU. Для цього можна використовувати відповідне резервне живлення від повербанка.

Раніше Новини.LIVE писали, що причину нестабільного Wi-Fi не завжди варто шукати в роботі провайдера чи недостатній швидкості тарифу. На якість бездротового з'єднання можуть впливати розташовані поруч із роутером Bluetooth-пристрої, а також невдало вибране місце для самого маршрутизатора.

Також Новини.LIVE розповідали, що надто довгий Ethernet-кабель за певних умов може погіршувати швидкість передавання даних. Допустима відстань залежить від категорії кабелю та характеристик мережі, проте для більшості домашніх підключень стандартним обмеженням залишаються 100 метрів.