Оптический терминал. Фото: кадр из видео/YouTube

Украинцы могут проверить, сколько часов домашний интернет будет работать без электричества, с помощью специальной онлайн-карты. Сервис от Минцифры и ЛУН уже охватывает более 150 тысяч адресов и помогает найти провайдера, способного обеспечить связь даже во время длительных отключений.

Об обновлении сервиса пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

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Где проверить, сколько будет работать интернет без света

На Карте интернета во время отключений электроэнергии собрана информация о 160 провайдерах. Пользователи могут найти свой дом, просмотреть доступных операторов, узнать стоимость подключения и заявленное время автономной работы сети.

По данным Минцифры, 87% адресов, или более 91 тысячи домов, имеют как минимум одного провайдера, который заявляет о возможности поддерживать интернет более 72 часов без электроснабжения.

В Одессе, Запорожье, Василькове, Дрогобыче, Бердичеве и ещё 28 городах все адреса, представленные на карте, имеют доступ к энергонезависимому интернету.

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В то же время почти 80% домов обслуживает только один провайдер. Это ограничивает выбор пользователей, поэтому Минцифра рекомендует проверять возможность подключения альтернативных операторов.

Важно, что сервис отображает информацию, предоставляемую самими провайдерами. Пользователи могут оставлять на карте отзывы о фактической продолжительности работы интернета во время отключений электроэнергии.

Как подключить интернет, который будет работать до 72 часов без света

Для длительных отключений электроэнергии Минцифра рекомендует обратить внимание на технологию xPON. Она позволяет оптической сети сохранять работоспособность более 72 часов при наличии необходимого резервного питания.

Чтобы проверить возможность такого подключения, необходимо:

Открыть онлайн-карту интернета от Минцифры и ЛУН. Найти свой адрес и проверить, сколько времени текущий провайдер обеспечивает связь без электричества. Если автономности недостаточно, рассмотреть других операторов, которые обслуживают дом или работают поблизости. Выбрать провайдера с поддержкой xPON и подать заявку на подключение.

Однако даже при наличии энергонезависимой сети домашний интернет не будет работать без питания оборудования. Во время отключений необходимо обеспечить электроэнергией не только Wi-Fi-роутер, но и оптический терминал ONU. Для этого можно использовать соответствующее резервное питание от повербанка.

Ранее Новини.LIVE писали, что причину нестабильного Wi-Fi не всегда стоит искать в работе провайдера или недостаточной скорости тарифа. На качество беспроводного соединения могут влиять расположенные рядом с роутером Bluetooth-устройства, а также неудачно выбранное место для самого маршрутизатора.

Также Новини.LIVE рассказывали, что слишком длинный Ethernet-кабель при определенных условиях может ухудшать скорость передачи данных. Допустимое расстояние зависит от категории кабеля и характеристик сети, однако для большинства домашних подключений стандартным ограничением остаются 100 метров.