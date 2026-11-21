3D-цеглини з імітації місячного пилу. Фото: Cole McCallum

Студент зі США розробив цеглини з імітації місячного пилу, які з'єднуються між собою як деталі LEGO. Їх друкують лазером без клею, а в майбутньому з таких блоків можна було б складати споруди на Місяці.

Про це пише Popular Science, пише редакція Новини.LIVE.

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Як зробили цеглини з місячного пилу

Роботу виконав Коул Маккаллум, коли навчався в Університеті Арканзасу, разом з інженером-механіком Ваном Шоу. Результати опублікували в журналі npj Advanced Manufacturing. Справжнього місячного ґрунту в команди не було, тому використали комерційну імітацію LHS-1. Вона повторює пил місячних високогір'їв, який привезли астронавти програми "Аполлон".

Цеглини друкували методом лазерного спікання. На платформу насипають тонкий шар порошку, лазер спікає частинки між собою, потім платформа опускається, зверху додають новий шар, і все повторюється. Сполучних речовин при цьому не додають.

"Тут немає нічого, з чим би він зв'язувався. Порошок реголіту зв'язується сам із собою", — пояснив Маккаллум.

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У своєму описі проєкту студент розповідає, що використовував лазер потужністю 5 Вт. Підібрати налаштування вдалося за 2,5 тижня спроб: занадто сильний лазер випаровує порошок, а заслабкий лише нагріває його. Деталі мали до 8 см завширшки та заввишки і складалися з 15-20 шарів.

Навіщо цеглинам форма LEGO

Команда створила дві форми: одну у вигляді хреста, другу у вигляді літери "H". Прототипи завширшки кілька сантиметрів зчіплюються між собою, як деталі конструктора. Автори пропонують не друкувати великі будівлі цілком, а складати їх із невеликих блоків. Такі блоки можна розібрати і зібрати в іншу конструкцію без додаткових матеріалів. Це могло б замінити готові модулі, які довелося б везти із Землі, і зменшити масу вантажу.

Поки що цеглини пористіші і слабші за матеріали зі сполучними речовинами. Їх ще треба випробувати у вакуумі та в умовах мікрогравітації. За словами Маккаллума, цеглини тримають власну вагу, але він не поспішав би використовувати їх там, де вони мають витримувати інше навантаження.

Раніше Новини.LIVE писали, що кратер на Місяці перевірить проєкт GIMLI, який обрало NASA. Ідеться про яму Marius Hills, під якою може ховатися велика лавова трубка. Якщо підземну порожнину підтвердять, вона згодом може стати природним укриттям для астронавтів від радіації та різких перепадів температур.

Також Новини.LIVE розповідали, що дзеркала на Місяці досі використовують для лазерних вимірювань. Лазерному імпульсу потрібно трохи більше секунди, щоб долетіти до Місяця, а точний час залежить від положення супутника на орбіті. На поверхні Місяця є панелі, на які вчені спрямовують лазер.