Поверхня Місяця. Фото: NASA

NASA планує у 2027 році випробувальний політ Artemis III на орбіті Землі, а висадку астронавтів на Місяць запланувало на місію Artemis IV у 2028 році. Після першого обльоту Місяця агентство вже оприлюднило понад 12 тисяч фотографій місії Artemis II.

Про це повідомляє NASA, пише редакція Новини.LIVE.

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Що зроблять астронавти Artemis III

Чотири астронавти мають провести на кораблі Orion близько 14 днів. Вони випробують зближення, стикування та спільну роботу з тестовими версіями посадкових апаратів SpaceX та Blue Origin на орбіті Землі.

Спочатку стартує тестовий апарат Blue Moon, а ракета SLS запустить Orion з екіпажем, який з ним зістикується. Потім SpaceX виведе тестовий Starship третьої версії: Orion відстикується від Blue Moon і приєднається до нього.

Коли NASA обіцяє висадку на Місяць

Висадка запланована на місію Artemis IV, старт якої має відбутися з Космічного центру Кеннеді у Флориді. Обидві компанії мають на меті висадити людей на Місяць у 2028 році. Starship заправлятиметься на орбіті Землі й полетить до Місяця, а Blue Moon Mark 2 зустрінеться з Orion ближче до Місяця. Майбутні місії вивчатимуть його південний полюс.

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Що ще змінює NASA

Агентство скоротило частину термінів підготовки Artemis III приблизно вдвічі. Деталь паливної магістралі воно перепроєктувало, виготовило й випробувало самостійно за п'ять місяців і приблизно за десяту частину вартості, яку раніше назвав зовнішній постачальник.

Для перших прогулянок поверхнею NASA та Axiom Space готують легший скафандр Sortie, який важить приблизно вдвічі менше за основний. Адміністратор NASA Джаред Айзекман заявив, що кампанія "має рухатися швидко, адже стратегічні конкуренти прагнуть постійної присутності за межами Землі".

Раніше Новини.LIVE писали, що NASA відібрало проєкт GIMLI для дослідження кратера Marius Hills Pit, під яким може ховатися велика лавова трубка. Якщо порожнина підтвердиться, вона зможе захистити астронавтів від радіації та різких перепадів температури.

Також Новини.LIVE розповідали, що NASA отримало найчіткіші знімки місця падіння частини ракети SpaceX на Місяць. Нові фото дали змогу оцінити розміри кратера й побачити викинутий ударом матеріал.