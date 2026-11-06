Поверхность Луны. Фото: NASA

NASA планирует в 2027 году испытательный полет Artemis III на орбите Земли, а высадку астронавтов на Луну запланировало на миссию Artemis IV в 2028 году. После первого облета Луны агентство уже обнародовало более 12 тысяч фотографий миссии Artemis II.

Об этом сообщает NASA, пишет редакция Новини.LIVE.

Реклама

Что сделают астронавты Artemis III

Четыре астронавта должны провести на корабле Orion около 14 дней. Они испытают сближение, стыковку и совместную работу с тестовыми версиями посадочных аппаратов SpaceX и Blue Origin на орбите Земли.

Сначала стартует тестовый аппарат Blue Moon, а ракета SLS запустит Orion с экипажем, который с ним состыкуется. Затем SpaceX выведет тестовый Starship третьей версии: Orion отстыкуется от Blue Moon и присоединится к нему.

Когда NASA обещает высадку на Луну

Высадка запланирована на миссию Artemis IV, старт которой должен состояться из Космического центра Кеннеди во Флориде. Обе компании намерены высадить людей на Луну в 2028 году. Starship будет заправляться на орбите Земли и полетит к Луне, а Blue Moon Mark 2 встретится с Orion ближе к Луне. Будущие миссии будут изучать ее южный полюс.

Читайте также:

Что еще меняет NASA

Агентство сократило часть сроков подготовки Artemis III примерно вдвое. Деталь топливной магистрали оно перепроектировало, изготовило и испытало самостоятельно за пять месяцев и примерно за десятую часть стоимости, которую ранее назвал внешний поставщик.

Для первых прогулок по поверхности NASA и Axiom Space готовят более легкий скафандр Sortie, который весит примерно вдвое меньше основного. Администратор NASA Джаред Айзекман заявил, что кампания "должна двигаться быстро, ведь стратегические конкуренты стремятся к постоянному присутствию за пределами Земли".

Ранее Новини.LIVE писали, что NASA отобрало проект GIMLI для исследования кратера Marius Hills Pit, под которым может скрываться большая лавовая трубка. Если полость подтвердится, она сможет защитить астронавтов от радиации и резких перепадов температуры.

Также Новини.LIVE рассказывали, что NASA получило самые четкие снимки места падения части ракеты SpaceX на Луну. Новые фото позволили оценить размеры кратера и увидеть выброшенный ударом материал.