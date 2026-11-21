3D-кирпичики, имитирующие лунную пыль. Фото: Cole McCallum

Студент из США разработал кирпичи из имитации лунной пыли, которые соединяются между собой как детали LEGO. Их печатают лазером без клея, а в будущем из таких блоков можно было бы собирать сооружения на Луне.

Об этом пишет Popular Science, пишет редакция Новини.LIVE.

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Как сделали кирпичи из лунной пыли

Работу выполнил Коул Маккаллум, когда учился в Университете Арканзаса, вместе с инженером-механиком Ваном Шоу. Результаты опубликовали в журнале npj Advanced Manufacturing. Настоящего лунного грунта у команды не было, поэтому использовали коммерческую имитацию LHS-1. Она повторяет пыль лунных высокогорий, которую привезли астронавты программы "Аполлон".

Кирпичи печатали методом лазерного спекания. На платформу насыпают тонкий слой порошка, лазер спекает частицы между собой, затем платформа опускается, сверху добавляют новый слой, и все повторяется. Связующих веществ при этом не добавляют.

"Здесь нет ничего, с чем бы он связывался. Порошок реголита связывается сам с собой", — объяснил Маккаллум.

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В своем описании проекта студент рассказывает, что использовал лазер мощностью 5 Вт. Подобрать настройки удалось за 2,5 недели попыток: слишком сильный лазер испаряет порошок, а слабый лишь нагревает его. Детали имели до 8 см в ширину и высоту и состояли из 15-20 слоев.

Зачем кирпичам форма LEGO

Команда создала две формы: одну в виде креста, другую в виде буквы "H". Прототипы шириной несколько сантиметров сцепляются между собой, как детали конструктора. Авторы предлагают не печатать большие здания целиком, а собирать их из небольших блоков. Такие блоки можно разобрать и собрать в другую конструкцию без дополнительных материалов. Это могло бы заменить готовые модули, которые пришлось бы везти с Земли, и уменьшить массу груза.

Пока кирпичи более пористые и слабые, чем материалы со связующими веществами. Их еще нужно испытать в вакууме и в условиях микрогравитации. По словам Маккаллума, кирпичи держат собственный вес, но он не спешил бы использовать их там, где они должны выдерживать другую нагрузку.

Ранее Новини.LIVE писали, что кратер на Луне проверит проект GIMLI, который выбрало NASA. Речь идет о яме Marius Hills, под которой может скрываться большая лавовая трубка. Если подземную полость подтвердят, она впоследствии может стать естественным укрытием для астронавтов от радиации и резких перепадов температур.

Также Новини.LIVE рассказывали, что зеркала на Луне до сих пор используют для лазерных измерений. Лазерному импульсу нужно чуть больше секунды, чтобы долететь до Луны, а точное время зависит от положения спутника на орбите. На поверхности Луны есть панели, на которые ученые направляют лазер.