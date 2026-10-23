Смарттелевізор Samsung. Фото: кадр з відео/YouTube

Вимкнення відстеження на смарттелевізорі не завжди припиняє обмін даними із серверами, які використовуються для розпізнавання переглянутого контенту. Дослідники виявили підозрілу мережеву активність на пристроях із системами Samsung, Vizio та Roku навіть після того, як користувачі відмовилися від збору інформації.

Про результати дослідження пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Ars Technica.

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Які телевізори продовжують передавати дані після вимкнення стеження

Фахівці Північно-Східного університету США перевірили 12 смарттелевізорів десяти виробників, серед яких Samsung, LG, Sony, TCL, Hisense, Roku та Vizio. Загалом дослідження охопило вісім операційних систем, на які припадає приблизно 95% американського ринку смарттелевізорів.

У межах 5943 контрольованих експериментів науковці аналізували мережеву активність пристроїв із увімкненим і вимкненим відстеженням. Особливу увагу приділили технології Automatic Content Recognition (ACR), яка дозволяє розпізнавати контент за фрагментами зображення або звуку. Отриману інформацію можуть використовувати для аналізу переглядів і персоналізації реклами.

Найбільше запитань виникло до трьох операційних систем:

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Samsung Tizen: після відмови від відстеження характерний мережевий трафік залишався в усіх 30 перевірках фірмового стримінгового застосунку. Його також зафіксували у 41 із 60 тестів із телевізійним сигналом та у 18 із 30 перевірок HDMI.

Vizio OS: передавання трафіку на сервер Amazon Kinesis, пов'язаний за характером активності з ACR, тривало в усіх перевірених сценаріях після вимкнення відстеження. Схожу активність помічали навіть тоді, коли телевізор простоював.

Roku OS: підозрілий трафік після відмови від стеження спостерігали під час використання фірмового сервісу The Roku Channel. Водночас така поведінка передбачена умовами користування Roku.

Особливо показовими виявилися результати Vizio. Дослідники не зафіксували зменшення або припинення характерного трафіку після зміни налаштувань приватності. Тобто вимкнення відповідної функції не мало помітного впливу на мережеву активність.

Чи означає це, що телевізори продовжують стежити за користувачами

Попри результати експериментів, науковці не можуть остаточно підтвердити, що виробники ігнорують заборону на збір інформації. Передані дані були зашифровані, тому дослідники не змогли визначити їхній точний вміст або встановити, що відбувається з ними після надходження на сервери.

Однак керівник дослідження Ільгар Маммадов вважає таку поведінку підозрілою. Серед можливих пояснень — продовження збору інформації, технічна помилка або передавання даних із подальшим видаленням на серверах компаній.

Останній варіант дослідник назвав малоймовірним, оскільки надсилання інформації лише для її видалення створювало б зайве навантаження на мережу користувача та інфраструктуру виробника.

Як зменшити ризик стеження через смарттелевізор

Автори дослідження рекомендують не покладатися виключно на перемикач відстеження в налаштуваннях телевізора. Найнадійнішим способом обмежити передавання інформації вони називають відключення пристрою від інтернету.

Для перегляду онлайн-контенту в такому разі можна використовувати зовнішній стримінговий пристрій, який не застосовує технологію ACR.

Ще один варіант — блокування мережевих адрес, через які телевізор зв'язується із серверами розпізнавання контенту. Науковці підготували перелік таких адрес, доменів і URL. Під час їхніх випробувань блокування не впливало на якість перегляду телевізійного контенту.

Водночас результати відрізнялися залежно від операційної системи. У перевірених сценаріях налаштування відмови від ACR працювали ефективно на LG webOS, Amazon Fire TV OS, Google TV на телевізорах Sony та VIDAA OS.

Раніше Новини.LIVE писали, що для перегляду YouTube, Netflix та інших стримінгових платформ необов'язково купувати новий телевізор. Навіть модель десятирічної давності можна перетворити на Smart TV за допомогою компактного медіаплеєра, якщо пристрій має вільний HDMI-порт.

Також Новини.LIVE розповідали, що можливості USB-порту на телевізорі не обмежуються відтворенням фільмів із зовнішнього накопичувача. Залежно від моделі роз'єм може використовуватися для підключення додаткових пристроїв, встановлення системних оновлень, запису телепередач і живлення невеликих гаджетів.