Смарт-телевизор Samsung. Фото: кадр из видео/YouTube

Отключение отслеживания на смарт-телевизоре не всегда прекращает обмен данными с серверами, используемыми для распознавания просматриваемого контента. Исследователи обнаружили подозрительную сетевую активность на устройствах с системами Samsung, Vizio и Roku даже после того, как пользователи отказались от сбора информации.

О результатах исследования пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Ars Technica.

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Какие телевизоры продолжают передавать данные после отключения отслеживания

Специалисты Северо-Восточного университета США проверили 12 смарт-телевизоров десяти производителей, среди которых Samsung, LG, Sony, TCL, Hisense, Roku и Vizio. В целом исследование охватило восемь операционных систем, на долю которых приходится примерно 95% американского рынка смарт-телевизоров.

В рамках 5943 контролируемых экспериментов ученые анализировали сетевую активность устройств с включенным и отключенным отслеживанием. Особое внимание уделили технологии Automatic Content Recognition (ACR), которая позволяет распознавать контент по фрагментам изображения или звука. Полученную информацию могут использовать для анализа просмотров и персонализации рекламы.

Больше всего вопросов возникло в отношении трёх операционных систем:

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Samsung Tizen: после отказа от отслеживания характерный сетевой трафик сохранялся во всех 30 тестах фирменного стримингового приложения. Его также зафиксировали в 41 из 60 тестов с телевизионным сигналом и в 18 из 30 проверок HDMI.

Vizio OS: передача трафика на сервер Amazon Kinesis, связанная по характеру активности с ACR, продолжалась во всех проверенных сценариях после отключения отслеживания. Подобную активность замечали даже тогда, когда телевизор простаивал.

Roku OS: подозрительный трафик после отключения отслеживания наблюдался при использовании фирменного сервиса The Roku Channel. В то же время такое поведение предусмотрено условиями использования Roku.

Особенно показательными оказались результаты Vizio. Исследователи не зафиксировали уменьшения или прекращения характерного трафика после изменения настроек конфиденциальности. То есть отключение соответствующей функции не оказало заметного влияния на сетевую активность.

Означает ли это, что телевизоры продолжают следить за пользователями

Несмотря на результаты экспериментов, ученые не могут окончательно подтвердить, что производители игнорируют запрет на сбор информации. Переданные данные были зашифрованы, поэтому исследователи не смогли определить их точное содержание или установить, что с ними происходит после поступления на серверы.

Однако руководитель исследования Ильгар Маммадов считает такое поведение подозрительным. Среди возможных объяснений — продолжение сбора информации, техническая ошибка или передача данных с последующим удалением на серверах компаний.

Последний вариант исследователь назвал маловероятным, поскольку отправка информации только для её удаления создавала бы лишнюю нагрузку на сеть пользователя и инфраструктуру производителя.

Как снизить риск слежки через смарт-телевизор

Авторы исследования рекомендуют не полагаться исключительно на переключатель отслеживания в настройках телевизора. Самым надежным способом ограничить передачу информации они называют отключение устройства от интернета.

Для просмотра онлайн-контента в таком случае можно использовать внешнее стриминговое устройство, которое не использует технологию ACR.

Еще один вариант — блокировка сетевых адресов, через которые телевизор связывается с серверами распознавания контента. Учёные подготовили перечень таких адресов, доменов и URL. В ходе их испытаний блокировка не влияла на качество просмотра телевизионного контента.

В то же время результаты различались в зависимости от операционной системы. В проверенных сценариях настройки отказа от ACR эффективно работали на LG webOS, Amazon Fire TV OS, Google TV на телевизорах Sony и VIDAA OS.

Ранее Новини.LIVE писали, что для просмотра YouTube, Netflix и других стриминговых платформ необязательно покупать новый телевизор. Даже модель десятилетней давности можно превратить в Smart TV с помощью компактного медиаплеера, если у устройства есть свободный HDMI-порт.

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