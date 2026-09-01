Как отключить ACR и отслеживание на телевизорах LG, Samsung, Vizio, Roku и Sony

Люди смотрят телевизор. Фото: Pexels

Современные Smart TV могут определять, что именно смотрит пользователь, даже если видео запускается не из стримингового приложения. Для этого используется технология автоматического распознавания контента ACR, которая на многих телевизорах включена по умолчанию.

О том, как телевизор собирает данные о просмотрах и где отключить ACR на популярных моделях, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на PCMag.

Реклама

Что такое ACR в Smart TV

Automatic Content Recognition позволяет телевизору определять контент, воспроизводимый на экране, чтобы использовать эти данные для рекламы и рекомендаций.

Технология анализирует аудио- и видеосигнал и ищет характерные цифровые отпечатки, по которым можно распознать программу, фильм или другой контент.

Производитель телевизора может использовать полученные данные о привычках просмотра и передавать их компаниям, заинтересованным в такой информации.

Читайте также:

Стриминговые сервисы и без ACR знают, что смотрит пользователь в их приложениях. Например, Netflix получает информацию о выбранном фильме, чтобы сохранять историю просмотров, формировать рекомендации и продолжать воспроизведение с нужного места.

ACR работает шире. Технология анализирует всё, что проходит через телевизор, независимо от источника сигнала. Поэтому она может определить контент даже тогда, когда фильм воспроизводится с Blu-ray-диска или локального сетевого хранилища.

Как отключить сбор данных на телевизорах LG

На телевизорах LG функция ACR называется Live Plus.

Чтобы её отключить, нужно перейти в "Settings" — "General" — "System" — "Advanced Settings" — "Live Plus" и отключить соответствующий переключатель.

Где найти ACR на Samsung, Sony, Roku и Vizio

На Roku нужно перейти в "Settings" — "Privacy" — "Smart TV Experience" и отключить "Use Information for TV Inputs".

На старых телевизорах Samsung нужно открыть "Settings" — "Support" — "Terms & Policies" и отключить "Viewing Information Services" и "Interest-Based Advertising".

На более новых моделях Samsung путь такой: "Settings" — "All Settings" — "General & Privacy" — "Terms & Privacy", после чего нужно отключить те же параметры.

На телевизорах Sony следует перейти в "Настройки" — "Начальная настройка" и отключить "Настройки интерактивного ТВ" или "Samba Interactive TV".

На Vizio нужно открыть "System" — "Reset & Admin" — "Highlight Viewing Data" и отключить этот параметр.

Ранее Новини.LIVE писали, что телевизор в магазине может выглядеть заметно иначе, чем после установки дома. Часто причина кроется не в самой модели, а в демонстрационном режиме, который искусственно усиливает яркость, насыщенность цветов и плавность движения.

Также Новини.LIVE сообщали, что 55-дюймовые телевизоры еще недавно считались универсальным выбором для большинства покупателей. В то же время рынок постепенно переходит на более крупные диагонали, и в Китае уже второй год подряд самыми популярными остаются 75-дюймовые модели.