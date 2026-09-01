Як вимкнути ACR і стеження на телевізорах LG, Samsung, Vizio, Roku та Sony

Люди дивляться телевізор. Фото: Pexels

Сучасні Smart TV можуть визначати, що саме дивиться користувач, навіть якщо відео запускається не зі стримінгового застосунку. Для цього використовується технологія автоматичного розпізнавання контенту ACR, яка на багатьох телевізорах увімкнена за замовчуванням.

Про те, як телевізор збирає дані про перегляд та де вимкнути ACR на популярних моделях, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на PCMag.

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Що таке ACR у Smart TV

Automatic Content Recognition дозволяє телевізору визначати контент, який відтворюється на екрані, щоб використовувати ці дані для реклами та рекомендацій.

Технологія аналізує аудіо- та відеосигнал і шукає характерні цифрові відбитки, за якими можна розпізнати програму, фільм або інший контент.

Виробник телевізора може використовувати отримані дані про звички перегляду та передавати їх компаніям, зацікавленим у такій інформації.

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Стримінгові сервіси й без ACR знають, що дивиться користувач у їхніх застосунках. Наприклад, Netflix отримує інформацію про вибраний фільм, щоб зберігати історію переглядів, формувати рекомендації та продовжувати відтворення з потрібного місця.

ACR працює ширше. Технологія аналізує все, що проходить через телевізор, незалежно від джерела сигналу. Тому вона може визначити контент навіть тоді, коли фільм відтворюється з Blu-ray-диска або локального мережевого сховища.

Як вимкнути збір даних на телевізорах LG

На телевізорах LG функція ACR називається Live Plus.

Щоб її відключити, потрібно перейти в "Settings" — "General" — "System" — "Advanced Settings" — "Live Plus" та вимкнути відповідний перемикач.

Де шукати ACR на Samsung, Sony, Roku та Vizio

На Roku потрібно перейти в "Settings" — "Privacy" — "Smart TV Experience" та вимкнути "Use Information for TV Inputs".

На старіших телевізорах Samsung потрібно відкрити "Settings" — "Support" — "Terms & Policies" та відключити "Viewing Information Services" і "Interest-Based Advertising".

На новіших моделях Samsung шлях такий: "Settings" — "All Settings" — "General & Privacy" — "Terms & Privacy", після чого потрібно вимкнути ті самі параметри.

На телевізорах Sony слід перейти в "Settings" — "Initial Setup" і вимкнути "Interactive TV Settings" або "Samba Interactive TV".

На Vizio потрібно відкрити "System" — "Reset & Admin" — "Highlight Viewing Data" та відключити цей параметр.

Раніше Новини.LIVE писали, що телевізор у магазині може мати помітно інакший вигляд, ніж після встановлення вдома. Часто причина полягає не в самій моделі, а в демонстраційному режимі, який штучно підсилює яскравість, насиченість кольорів і плавність руху.

Також Новини.LIVE розповідали, що 55-дюймові телевізори ще нещодавно вважалися універсальним вибором для більшості покупців. Водночас ринок поступово переходить до більших діагоналей, і в Китаї вже другий рік поспіль найпопулярнішими залишаються 75-дюймові моделі.