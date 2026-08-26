Який режим зображення Smart TV краще вибрати для фільмів, спорту та ігор

Телевізори у магазині. Фото: кадр з відео/YouTube

Багато власників Smart TV роками користуються стандартними параметрами зображення і не змінюють їх після першого налаштування. Водночас правильно підібраний режим зображення може помітно змінити те, який вигляд мають фільми, спорт та ігри.

Про те, яке налаштування Smart TV варто перевірити та чим відрізняються режими зображення, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на MakeUseOf.

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Режими зображення є готовими наборами параметрів для різних сценаріїв перегляду. Вони одночасно можуть змінювати яскравість, контраст, колірну температуру, підсвічування та обробку руху.

Назви залежать від виробника телевізора, але зазвичай доступні режими Standard, Movie або Cinema, Vivid, Sports та Game.

Standard підходить для повсякденного перегляду

Standard зазвичай встановлений за замовчуванням. У ньому яскравість, контраст, кольори та різкість залишаються відносно збалансованими.

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Цей режим підійде тим, хто не хоче постійно перемикати параметри залежно від контенту.

Movie або Cinema краще підходить для фільмів

Movie або Cinema наближає зображення до стандартів, які використовують під час роботи з кольорами у фільмах. Він зазвичай має теплішу колірну температуру та стриманіший контраст.

Спочатку картинка може здаватися тьмянішою, однак саме так режим намагається наблизити зображення до кінотеатрального.

Він також зменшує синюватий відтінок екрана, завдяки чому зображення може бути комфортнішим для перегляду ввечері в темній кімнаті.

Vivid робить картинку яскравішою, але не завжди природною

Режим Vivid значно підсилює яскравість і насиченість кольорів. Саме тому він має добрий вигляд на телевізорах у магазинах.

У домашніх умовах така картинка може здаватися надмірно насиченою та неприродною.

Sports допомагає краще бачити швидкий рух

Sports також підвищує яскравість і насиченість, але його головна особливість пов'язана з обробкою руху.

Налаштування допомагають легше стежити за швидкими об'єктами на екрані, що може бути корисно під час перегляду футболу або перегонів Formula 1.

Game зменшує затримку керування

У режимі Game телевізор скорочує обробку зображення до мінімуму, щоб зменшити затримку між дією користувача та її відображенням на екрані.

Через це картинка може мати вигляд менш обробленої, але додаткові параметри можна налаштувати через консоль або ПК.

Готовий режим можна додатково налаштувати

Вибір режиму не означає, що доведеться залишити всі його параметри без змін. Після активації можна окремо відрегулювати яскравість, контраст, кольори, чіткість і параметри руху відповідно до освітлення кімнати та власних уподобань.

Деякі телевізори також автоматично змінюють яскравість залежно від освітлення в приміщенні, але результат не завжди відповідає бажаному.

Якщо зображення має занадто м'який або розмитий вигляд, можна спробувати вимкнути згладжування руху та Eco mode, а також вручну відрегулювати різкість.

Раніше Новини.LIVE писали, що на враження від телевізора впливає не лише тип екрана, а й місце його встановлення. Деякі зони в оселі можуть погіршувати комфорт перегляду та створювати додаткові ризики для техніки.

Також Новини.LIVE розповідали, що зображення на телевізорі в магазині може помітно відрізнятися від домашнього. Причиною часто стає спеціальний демонстраційний режим, який штучно підсилює яскравість, насиченість кольорів і плавність руху.