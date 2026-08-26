Какой режим изображения на Smart TV лучше выбрать для фильмов, спорта и игр

Телевизоры в магазине. Фото: кадр из видео/YouTube

Многие владельцы Smart TV годами пользуются стандартными настройками изображения и не меняют их после первоначальной настройки. При этом правильно подобранный режим изображения может заметно изменить то, как выглядят фильмы, спортивные передачи и игры.

О том, какие настройки Smart TV стоит проверить и чем отличаются режимы изображения, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на MakeUseOf.

Реклама

Режимы изображения представляют собой готовые наборы параметров для различных сценариев просмотра. Они могут одновременно изменять яркость, контраст, цветовую температуру, подсветку и обработку движения.

Названия зависят от производителя телевизора, но обычно доступны режимы Standard, Movie или Cinema, Vivid, Sports и Game.

Standard подходит для повседневного просмотра

Standard обычно установлен по умолчанию. В нем яркость, контраст, цвета и резкость остаются относительно сбалансированными.

Читайте также:

Этот режим подойдет тем, кто не хочет постоянно переключать настройки в зависимости от контента.

Movie или Cinema лучше подходит для фильмов

Movie или Cinema приближает изображение к стандартам, которые используются при работе с цветами в фильмах. Он обычно имеет более тёплую цветовую температуру и более сдержанный контраст.

Сначала картинка может показаться более тусклой, однако именно таким образом режим пытается приблизить изображение к кинотеатральному.

Он также уменьшает синеватый оттенок экрана, благодаря чему изображение может быть более комфортным для просмотра вечером в темной комнате.

Режим Vivid делает картинку ярче, но не всегда естественной

Режим Vivid значительно усиливает яркость и насыщенность цветов. Именно поэтому он хорошо смотрится на телевизорах в магазинах.

В домашних условиях такая картинка может казаться чрезмерно насыщенной и неестественной.

Sports помогает лучше видеть быстрое движение

Режим Sports также повышает яркость и насыщенность, но его главная особенность связана с обработкой движения.

Эти настройки помогают легче следить за быстро движущимися объектами на экране, что может быть полезно при просмотре футбола или гонок Formula-1.

Режим Game сокращает задержку управления

В режиме Game телевизор сводит обработку изображения к минимуму, чтобы уменьшить задержку между действием пользователя и его отображением на экране.

Из-за этого картинка может выглядеть менее обработанной, но дополнительные параметры можно настроить через консоль или ПК.

Готовый режим можно дополнительно настроить

Выбор режима не означает, что придется оставить все его параметры без изменений. После активации можно отдельно отрегулировать яркость, контраст, цвета, четкость и параметры движения в соответствии с освещением комнаты и собственными предпочтениями.

Некоторые телевизоры также автоматически изменяют яркость в зависимости от освещения в помещении, но результат не всегда соответствует желаемому.

Если изображение выглядит слишком мягким или размытым, можно попробовать отключить сглаживание движения и Eco mode, а также вручную отрегулировать резкость.

Ранее Новини.LIVE писали, что на впечатления от телевизора влияет не только тип экрана, но и место его установки. Некоторые зоны в доме могут ухудшать комфорт просмотра и создавать дополнительные риски для техники.

Также Новини.LIVE рассказывали, что изображение на телевизоре в магазине может заметно отличаться от домашнего. Причиной часто становится специальный демонстрационный режим, который искусственно усиливает яркость, насыщенность цветов и плавность движения.