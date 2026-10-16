Смарт-телевизор в магазине. Фото: кадр из видео/YouTube

Даже телевизор десятилетней давности может получить доступ к YouTube, Netflix и другим стриминговым сервисам без замены на новую модель. Для этого достаточно свободного разъема HDMI и компактного медиаплеера, который добавляет устройству функции Smart TV.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Infobae.

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Как превратить обычный телевизор в Smart TV

Для модернизации старого телевизора не нужно менять его внутренние компоненты. Достаточно подключить внешний медиаплеер, который имеет собственную операционную систему и поддерживает установку приложений.

Главное условие — наличие HDMI-порта на задней или боковой панели телевизора. Именно через него будут передаваться изображение и звук.

Для настройки также понадобятся стабильный Wi-Fi, источник питания и учётная запись соответствующей платформы. Некоторые медиаплееры могут питаться от USB-порта телевизора, однако для стабильной работы рекомендуется использовать комплектный адаптер с подключением к розетке.

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Чтобы подключить медиаплеер, необходимо:

Вставить устройство в свободный HDMI-разъем телевизора или подключить его соответствующим кабелем. Подключить питание и включить телевизор. На пульте нажать кнопку Input или Source. Выбрать HDMI-порт, к которому подключен медиаплеер. В меню настроек выбрать язык и подключиться к Wi-Fi.

После завершения настройки на экране появится интерфейс медиаплеера, через который можно запускать совместимые приложения и просматривать онлайн-контент.

Какой медиаплеер выбрать для старого телевизора

Среди устройств, способных добавить функции Smart TV, есть несколько популярных вариантов с различными возможностями:

Google Chromecast с Google TV. Позволяет устанавливать приложения, просматривать рекомендации и управлять воспроизведением с помощью прилагаемого пульта. Также поддерживает трансляцию совместимого контента со смартфона или компьютера.

Amazon Fire TV Stick. Предоставляет доступ к приложениям и каталогам стриминговых сервисов. Для настройки требуется учетная запись Amazon, а пульт поддерживает голосовые команды через Alexa.

Roku. Доступен в формате компактного HDMI-стика или отдельной приставки. Приложения здесь называются каналами, а пульт может иметь специальные кнопки быстрого запуска стриминговых платформ.

Перед покупкой стоит проверить совместимость медиаплеера с телевизором и доступность нужных сервисов в своей стране.

Отдельно нужно учитывать разрешение экрана. Если телевизор поддерживает только HD или Full HD, даже медиаплеер с поддержкой 4K не сможет повысить детализацию изображения сверх возможностей самой панели.

Ранее Новини.LIVE писали, что USB-разъёмы телевизора подходят не только для просмотра файлов с флешки. Через них можно подключать внешние накопители, обновлять программное обеспечение и питать отдельные аксессуары, однако совместимость с различными устройствами здесь значительно более ограничена, чем на компьютере.

Также Новини.LIVE рассказывали, что некоторые Smart TV способны отслеживать просмотренный контент независимо от того, использует ли владелец стриминговые сервисы. За это отвечает технология автоматического распознавания ACR, которая на многих моделях работает уже в заводских настройках.