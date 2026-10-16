Смарттелевізор у магазині. Фото: кадр з відео/YouTube

Навіть телевізор десятирічної давності може отримати доступ до YouTube, Netflix та інших стримінгових сервісів без заміни на нову модель. Для цього достатньо вільного HDMI-роз'єму та компактного медіаплеєра, який додає пристрою функції Smart TV.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Infobae.

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Як зробити Smart TV зі звичайного телевізора

Для модернізації старого телевізора не потрібно змінювати його внутрішні компоненти. Достатньо під'єднати зовнішній медіаплеєр, який має власну операційну систему та підтримує встановлення застосунків.

Головна умова — наявність HDMI-порту на задній або бічній панелі телевізора. Саме через нього передаватимуться зображення та звук.

Для налаштування також знадобляться стабільний Wi-Fi, джерело живлення та обліковий запис відповідної платформи. Деякі медіаплеєри можуть живитися від USB телевізора, проте для стабільної роботи рекомендується використовувати комплектний адаптер із підключенням до розетки.

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Щоб під'єднати медіаплеєр, потрібно:

Вставити пристрій у вільний HDMI-роз'єм телевізора або під'єднати його відповідним кабелем. Під'єднати живлення та увімкнути телевізор. На пульті натиснути кнопку Input або Source. Вибрати HDMI-порт, до якого підключений медіаплеєр. У меню налаштування вибрати мову та під'єднатися до Wi-Fi.

Після завершення налаштування на екрані з'явиться інтерфейс медіаплеєра, через який можна запускати сумісні застосунки та переглядати онлайн-контент.

Який медіаплеєр вибрати для старого телевізора

Серед пристроїв, здатних додати функції Smart TV, є кілька популярних варіантів із різними можливостями:

Google Chromecast з Google TV. Дозволяє встановлювати застосунки, переглядати рекомендації та керувати відтворенням за допомогою комплектного пульта. Також підтримує трансляцію сумісного контенту зі смартфона або комп'ютера.

Amazon Fire TV Stick. Надає доступ до застосунків і каталогів стримінгових сервісів. Для налаштування потрібен обліковий запис Amazon, а пульт підтримує голосові команди через Alexa.

Roku. Доступний у форматі компактного HDMI-стіка або окремої приставки. Застосунки тут називаються каналами, а пульт може мати спеціальні кнопки швидкого запуску стримінгових платформ.

Перед придбанням варто перевірити сумісність медіаплеєра з телевізором і доступність потрібних сервісів у своїй країні.

Окремо потрібно враховувати роздільну здатність екрана. Якщо телевізор підтримує лише HD або Full HD, навіть медіаплеєр із підтримкою 4K не зможе підвищити деталізацію зображення понад можливості самої панелі.

Раніше Новини.LIVE писали, що USB-роз'єми телевізора підходять не лише для перегляду файлів із флешки. Через них можна підключати зовнішні накопичувачі, оновлювати програмне забезпечення та живити окремі аксесуари, однак сумісність із різними пристроями тут значно обмеженіша, ніж на комп'ютері.

Також Новини.LIVE розповідали, що деякі Smart TV здатні відстежувати переглянутий контент незалежно від того, чи використовує власник стримінгові сервіси. За це відповідає технологія автоматичного розпізнавання ACR, яка на багатьох моделях працює вже з початковими налаштуваннями.