Комета на нічному небі. Фото: NASA/Bill Dunford

Космічний телескоп Euclid, створений для дослідження темної матерії та темної енергії, несподівано допоміг виявити раніше невідому комету. Об'єкт перебуває у віддаленій частині Сонячної системи, де зафіксувати його було особливо складно через специфіку роботи обсерваторії.

Про відкриття пише редакція Новини.LIVE з посиланням на El Pais.

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Що відомо про нову комету C/2026 S1

Виявлений об'єкт отримав офіційне позначення C/2026 S1 (Euclid). Зараз він перебуває приблизно за 1,3 мільярда кілометрів від Землі, у районі між орбітами Юпітера та Сатурна.

Незвичайною виявилася і траєкторія комети. На відміну від більшості планет, які рухаються приблизно в одній площині, її орбіта проходить значно вище. За розрахунками астрономів, повний оберт навколо Сонця крижане тіло здійснює за кілька тисяч років.

Комета С/2026 S1. Фото: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA

Відкриття зробив дослідник Гельсінського університету Мікко Пентінен разом із командою консорціуму Euclid. Науковець використав розроблену ним програму, здатну знаходити рухомі об'єкти на космічних знімках.

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Програмне забезпечення звернуло увагу на розмитий слід, який змінював положення на різних кадрах. Пентінен перевірив інші спостереження та зрештою знайшов об'єкт у п'яти наборах зображень. Навколо нього також вдалося розгледіти нечітку хмару, характерну для активних комет, що виділяють пил і газ.

Пошук у наявних астрономічних каталогах не дав збігів, тому команда повідомила про знахідку Центр малих планет Міжнародного астрономічного союзу. Після додаткових спостережень із наземних телескопів 8 жовтня організація офіційно підтвердила відкриття нової комети.

Чому відкриття стало несподіванкою для астрономів

Основне завдання Euclid полягає у створенні докладної карти мільярдів галактик, яка допоможе дослідити темну матерію та темну енергію. Для цього обсерваторія спостерігає за далеким Всесвітом і намагається уникати ділянок неба, де багато астероїдів та комет.

Крім того, телескоп зазвичай знімає певну область і переходить до наступної, не повертаючись регулярно до попередніх. Такий підхід ускладнює пошук тіл, положення яких змінюється з часом.

Попри це, виявлення рухомих об'єктів має практичну користь для самої місії. Їхні сліди необхідно враховувати та прибирати зі знімків, щоб вони не спотворювали результати космологічних досліджень.

Комета C/2026 S1 не підходить для майбутньої місії Comet Interceptor, проте її відкриття дало науковцям можливість перевірити взаємодію між двома космічними проєктами.

Раніше Новини.LIVE писали, що телескоп James Webb під час кількох спостережень зареєстрував загадковий сигнал із довжиною хвилі приблизно 1,60 мкм. Випромінювання надходить із ділянки космосу, де астрономи не виявили жодного видимого джерела, тому його природа досі залишається нез'ясованою.

Також Новини.LIVE розповідали, що тайванські науковці помітили слабкий інфрачервоний об'єкт, характер руху якого узгоджується з припущенням про існування далекої планети за орбітою Нептуна. Хоча знахідка поки не доводить існування Планети Дев'ять, вона дала астрономам конкретну ціль для подальших досліджень.