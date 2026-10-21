Комета на ночном небе. Фото: NASA/Bill Dunford

Космический телескоп Euclid, созданный для исследования тёмной материи и тёмной энергии, неожиданно помог обнаружить ранее неизвестную комету. Объект находится в отдаленной части Солнечной системы, где зафиксировать его было особенно сложно из-за специфики работы обсерватории.

Об открытии пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на El Pais.

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Что известно о новой комете C/2026 S1

Обнаруженный объект получил официальное обозначение C/2026 S1 (Euclid). Сейчас он находится примерно в 1,3 миллиарда километров от Земли, в районе между орбитами Юпитера и Сатурна.

Необычной оказалась и траектория кометы. В отличие от большинства планет, которые движутся примерно в одной плоскости, её орбита проходит значительно выше. По расчётам астрономов, полный оборот вокруг Солнца ледяное тело совершает за несколько тысяч лет.

Комета С/2026 S1. Фото: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA

Открытие сделал исследователь Хельсинкского университета Микко Пентинен вместе с командой консорциума Euclid. Учёный использовал разработанную им программу, способную находить движущиеся объекты на космических снимках.

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Программное обеспечение обратило внимание на размытый след, который менял положение на разных кадрах. Пентинен проверил другие наблюдения и в итоге обнаружил объект в пяти наборах изображений. Вокруг него также удалось разглядеть нечеткое облако, характерное для активных комет, выделяющих пыль и газ.

Поиск в имеющихся астрономических каталогах не дал совпадений, поэтому команда сообщила о находке в Центр малых планет Международного астрономического союза. После дополнительных наблюдений с наземных телескопов 8 октября организация официально подтвердила открытие новой кометы.

Почему открытие стало неожиданностью для астрономов

Основная задача Euclid заключается в создании подробной карты миллиардов галактик, которая поможет исследовать тёмную материю и тёмную энергию. Для этого обсерватория наблюдает за далекой Вселенной и старается избегать участков неба, где много астероидов и комет.

Кроме того, телескоп обычно снимает определенную область и переходит к следующей, не возвращаясь регулярно к предыдущим. Такой подход затрудняет поиск тел, положение которых меняется со временем.

Несмотря на это, обнаружение движущихся объектов имеет практическую пользу для самой миссии. Их следы необходимо учитывать и удалять со снимков, чтобы они не искажали результаты космологических исследований.

Комета C/2026 S1 не подходит для будущей миссии Comet Interceptor, однако её открытие дало учёным возможность проверить взаимодействие между двумя космическими проектами.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что телескоп James Webb в ходе нескольких наблюдений зарегистрировал загадочный сигнал с длиной волны примерно 1,60 мкм. Излучение поступает из участка космоса, где астрономы не обнаружили ни одного видимого источника, поэтому его природа до сих пор остается невыясненной.

Также Новини.LIVE сообщали, что тайваньские ученые заметили слабый инфракрасный объект, характер движения которого согласуется с предположением о существовании далекой планеты за орбитой Нептуна. Хотя эта находка пока не доказывает существование Планеты Девять, она дала астрономам конкретную цель для дальнейших исследований.