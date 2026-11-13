Скупчення галактик очима космічного телескопа Euclid. Фото: ESA

Космічний телескоп Euclid Європейського космічного агентства оприлюднив перший великий масив даних про так званий "темний Всесвіт". У ньому понад 900 млн галактик і близько 15 000 кандидатів у гравітаційні лінзи.

Про це пише ESA, пише редакція Новини.LIVE.

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Що показав телескоп Euclid у нових даних

Новий випуск даних має назву DR1-Foundation. Він охоплює приблизно 13 місяців спостережень, з весни 2024 до весни 2025 року. За цей час Euclid зняв ділянку неба, на якій помістилося б близько 9500 повних Місяців, і зафіксував світло понад мільярда об'єктів. Серед них понад 900 млн галактик, понад 60 млн кандидатів у квазари, тобто дуже яскраві ядра далеких галактик, а також спектри понад 160 млн джерел. Обсяг відкритих даних становить 1,7 петабайта, або приблизно 1,7 млн гігабайтів.

Попередні випуски Euclid охоплювали близько 60 квадратних градусів неба, а новий — уже 1900. Водночас це лише близько 14% площі, яку телескоп має зняти за всю місію.

"Це набагато більше, ніж просто красиві знімки; сьогодні — наукова віха в нашому вивченні космосу", — заявила директорка ESA з наукових питань Керол Манделл.

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Що таке гравітаційна лінза і навіщо їх шукати

Гравітаційна лінза виникає, коли масивна галактика опиняється між нами та іншою, далекішою галактикою і своєю масою викривляє її світло. Такі лінзи працюють як природні збільшувальні скельця: допомагають побачити слабкі далекі галактики і дізнатися масу галактики-лінзи, зокрема масу невидимої темної матерії в ній.

У нових даних Euclid знайшли близько 15 000 кандидатів у сильні гравітаційні лінзи. Для порівняння: раніше вчені знали лише кілька тисяч кандидатів і близько 1000 підтверджених лінз. Їх шукали за допомогою машинного навчання, перегляду зображень людьми та залучення волонтерів. Наступний крок — підтвердити знахідки. Науковиця проєкту Euclid Валерія Петторіно зазначила, що така вибірка дає змогу вивчати лінзи "як сукупність, а не як окремі системи".

Коли Euclid покаже повні дані

Euclid запустили в липні 2023 року, а регулярні наукові спостереження він почав 14 лютого 2024 року. Телескоп досліджує темну матерію і темну енергію та відстежує останні 10 млрд років історії Всесвіту. Повний перший випуск даних DR1 ESA очікує в середині 2027 року.

Раніше Новини.LIVE писали, що NASA шукає способи врятувати телескоп Hubble, який досі добре працює, але приблизно через шість років може увійти в атмосферу Землі через її гальмівний вплив. Агентство попросило компанії запропонувати варіанти обслуговування телескопа на орбіті, зокрема підняття його орбіти або розширення можливостей.

Також Новини.LIVE розповідали, що, згідно з новою космологічною моделлю, вік Всесвіту може становити 26,7 млрд років, майже вдвічі більше за загальноприйняті 13,8 млрд. Ця гіпотеза однієї команди обходиться без темної матерії і темної енергії та ще потребує незалежних перевірок, зокрема спостережень телескопа James Webb.