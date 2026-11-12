Чумацький Шлях. Фото: NASA, JAXA

Нова космологічна модель припускає, що Всесвіту може бути 26,7 млрд років — майже вдвічі більше за загальноприйняті 13,8 млрд. Це нестандартна гіпотеза однієї команди, яка обходиться без темної матерії та темної енергії і ще потребує незалежної перевірки, зокрема спостереженнями телескопа James Webb.

Про це пише ScienceDaily з посиланням на Оттавський університет, пише редакція Новини.LIVE.

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Чому Всесвіт може бути старшим, ніж вважають

Автори моделі — ад'юнкт-професор фізики Оттавського університету Раджендра Гупта та постдок Ніколаос Самарас. Їхня модель називається CCC+TL. Вона поєднує дві ідеї: фундаментальні фізичні сталі, які визначають, як взаємодіють частинки та сили, з часом змінюються, а світло далеких галактик "втомлюється", тобто поступово втрачає енергію дорогою до нас.

Ефекти, які зазвичай пояснюють темною матерією і темною енергією, у цій моделі пояснюються саме зміною сталих. Для цього дослідникам довелося змінити рівняння Ейнштейна та Фрідмана, які описують гравітацію і розширення Всесвіту, а також написати нові рівняння та комп'ютерні програми для кожної перевірки.

Як перевіряли нову теорію про вік Всесвіту

У новій роботі, опублікованій у журналі Universe, модель передбачила такий самий вміст легких елементів, як-от водню і гелію, як і стандартні розрахунки. Вона також узгоджується з вимірами "космічних хронометрів" — так історію розширення Всесвіту відновлюють, порівнюючи вік галактик на різних відстанях.

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В окремій роботі команда розглянула всі 175 галактик із бази SPARC і відтворила, як вони обертаються, без темної матерії. Інші результати поки попередні: дослідження про наднові ще на рецензуванні, а аналіз скупчення Куля автори самі називають лише першою перевіркою ідеї.

Що нова модель каже про перші галактики

Стандартній моделі складно пояснити несподівано "дорослі" галактики раннього Всесвіту. За нею, в епоху "космічного світанку" Всесвіту було близько 300 млн років, а за CCC+TL на тому самому червоному зміщенні — близько 4,6 млрд років. Тоді ранні галактики могли бути приблизно у 12 разів більшими за розміром і масою, ніж передбачає стандартна космологія.

"Неможливі ранні галактики стають передбачуваними галактиками", — каже Гупта.

Автори пропонують перевірити модель за допомогою програми GLIMPSE телескопа James Webb, яка шукає дуже далекі галактики. Втім, навіть така знахідка сама по собі не підтвердить нову модель. Стандартна космологія досі пояснює дуже широкий набір спостережень, і будь-яка заміна має впоратися з цим не гірше.

Раніше Новини.LIVE писали, що міжнародна команда науковців створила комп'ютерну симуляцію Lumina, яка відтворює перші 2 млрд років розвитку Всесвіту. Модель простежує появу галактик і зірок у великій ділянці космосу детальніше, ніж попередні подібні проєкти.

Також Новини.LIVE розповідали, що космічний телескоп James Webb зафіксував загадковий сигнал у порожній ділянці космосу. Випромінювання з довжиною хвилі близько 1,60 мкм повторювалося в кількох спостереженнях. Проте його походження поки невідоме.