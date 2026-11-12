Млечный Путь. Фото: NASA, JAXA

Новая космологическая модель предполагает, что Вселенной может быть 26,7 млрд лет — почти вдвое больше общепринятых 13,8 млрд. Это нестандартная гипотеза одной команды, которая обходится без темной материи и темной энергии и еще требует независимой проверки, в частности наблюдениями телескопа James Webb.

Об этом пишет ScienceDaily со ссылкой на Оттавский университет, пишет редакция Новини.LIVE.

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Почему Вселенная может быть старше, чем считается

Авторы модели — адъюнкт-профессор физики Оттавского университета Раджендра Гупта и постдок Николаос Самарас. Их модель называется CCC+TL. Она объединяет две идеи: фундаментальные физические постоянные, которые определяют, как взаимодействуют частицы и силы, со временем меняются, а свет далеких галактик "устает", то есть постепенно теряет энергию по пути к нам.

Эффекты, которые обычно объясняют темной материей и темной энергией, в этой модели объясняются именно изменением постоянных. Для этого исследователям пришлось изменить уравнения Эйнштейна и Фридмана, которые описывают гравитацию и расширение Вселенной, а также написать новые уравнения и компьютерные программы для каждой проверки.

Как проверяли новую теорию о возрасте Вселенной

В новой работе, опубликованной в журнале Universe, модель предсказала такое же содержание легких элементов, например водорода и гелия, как и стандартные расчеты. Она также согласуется с измерениями "космических хронометров" — так историю расширения Вселенной восстанавливают, сравнивая возраст галактик на разных расстояниях.

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В отдельной работе команда рассмотрела все 175 галактик из базы SPARC и воспроизвела, как они вращаются, без темной материи. Другие результаты пока предварительные: исследование о сверхновых еще на рецензировании, а анализ скопления Пуля авторы сами называют лишь первой проверкой идеи.

Что новая модель говорит о первых галактиках

Стандартной модели сложно объяснить неожиданно "взрослые" галактики ранней Вселенной. Согласно ей, в эпоху "космического рассвета" Вселенной было около 300 млн лет, а по CCC+TL при том же красном смещении — около 4,6 млрд лет. Тогда ранние галактики могли быть примерно в 12 раз больше по размеру и массе, чем предсказывает стандартная космология.

"Невозможные ранние галактики становятся предсказуемыми галактиками", — говорит Гупта.

Авторы предлагают проверить модель с помощью программы GLIMPSE телескопа James Webb, которая ищет очень далекие галактики. Впрочем, даже такая находка сама по себе не подтвердит новую модель. Стандартная космология до сих пор объясняет очень широкий набор наблюдений, и любая замена должна справляться с этим не хуже.

Ранее Новини.LIVE писали, что международная команда ученых создала компьютерную симуляцию Lumina, которая воссоздает первые 2 млрд лет развития Вселенной. Модель прослеживает появление галактик и звезд в большом участке космоса детальнее, чем предыдущие подобные проекты.

Также Новини.LIVE рассказывали, что космический телескоп James Webb зафиксировал загадочный сигнал в пустом участке космоса. Излучение с длиной волны около 1,60 мкм повторялось в нескольких наблюдениях. Однако его происхождение пока неизвестно.