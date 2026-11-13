Скопление галактик в объективе космического телескопа Euclid. Фото: ESA

Космический телескоп Euclid Европейского космического агентства обнародовал первый большой массив данных о так называемой "темной Вселенной". В нем более 900 млн галактик и около 15 000 кандидатов в гравитационные линзы.

Об этом пишет ESA, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что показал телескоп Euclid в новых данных

Новый выпуск данных называется DR1-Foundation. Он охватывает примерно 13 месяцев наблюдений, с весны 2024 до весны 2025 года. За это время Euclid снял участок неба, на котором поместилось бы около 9500 полных Лун, и зафиксировал свет более миллиарда объектов. Среди них более 900 млн галактик, более 60 млн кандидатов в квазары, то есть очень яркие ядра далеких галактик, а также спектры более 160 млн источников. Объем открытых данных составляет 1,7 петабайта, или примерно 1,7 млн гигабайтов.

Предыдущие выпуски Euclid охватывали около 60 квадратных градусов неба, а новый — уже 1900. При этом это лишь около 14% площади, которую телескоп должен снять за всю миссию.

"Это намного больше, чем просто красивые снимки; сегодня — научная веха в нашем изучении космоса", — заявила директор ESA по научным вопросам Кэрол Манделл.

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Что такое гравитационная линза и зачем их искать

Гравитационная линза возникает, когда массивная галактика оказывается между нами и другой, более далекой галактикой и своей массой искривляет ее свет. Такие линзы работают как природные увеличительные стекла: помогают увидеть слабые далекие галактики и узнать массу галактики-линзы, в том числе массу невидимой темной материи в ней.

В новых данных Euclid нашли около 15 000 кандидатов в сильные гравитационные линзы. Для сравнения: раньше ученые знали лишь несколько тысяч кандидатов и около 1000 подтвержденных линз. Их искали с помощью машинного обучения, просмотра изображений людьми и привлечения волонтеров. Следующий шаг — подтвердить находки. Научный сотрудник проекта Euclid Валерия Петторино отметила, что такая выборка позволяет изучать линзы "как совокупность, а не как отдельные системы".

Когда Euclid покажет полные данные

Euclid запустили в июле 2023 года, а регулярные научные наблюдения он начал 14 февраля 2024 года. Телескоп исследует темную материю и темную энергию и отслеживает последние 10 млрд лет истории Вселенной. Полный первый выпуск данных DR1 ESA ожидает в середине 2027 года.

Ранее Новини.LIVE писали, что NASA ищет способы спасти телескоп Hubble, который до сих пор хорошо работает, но примерно через шесть лет может войти в атмосферу Земли из-за ее тормозящего воздействия. Агентство попросило компании предложить варианты обслуживания телескопа на орбите, в частности поднятие его орбиты или расширение возможностей.

Также Новини.LIVE рассказывали, что, согласно новой космологической модели, возраст Вселенной может составлять 26,7 млрд лет, почти вдвое больше общепринятых 13,8 млрд. Эта гипотеза одной команды обходится без темной материи и темной энергии и еще требует независимых проверок, в частности наблюдений телескопа James Webb.