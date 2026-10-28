Зарядний порт та кабель для смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Під час заряджання смартфона більшість користувачів не замислюється, що потрібно підключати першим — кабель до телефона чи адаптер до розетки. Однак фахівці Huawei рекомендують дотримуватися певної послідовності, щоб зменшити ризик пошкодження електроніки через короткочасні перепади напруги.

Про особливості підключення зарядного пристрою пише редакція Новини.LIVE з посиланням на CHIP.de.

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Що потрібно підключати першим під час заряджання смартфона

За рекомендацією Huawei, спочатку варто вставити адаптер живлення в розетку, а вже потім під'єднати кабель до смартфона. Такий порядок допомагає уникнути безпосереднього впливу можливого короткочасного стрибка напруги на пристрій.

Річ у тім, що в момент підключення блока живлення до електромережі можуть виникати нетривалі імпульси напруги. Якщо смартфон уже з'єднаний із зарядним пристроєм, за певних обставин такий імпульс може вплинути на його електронні компоненти.

У Huawei попереджають, що перепади напруги потенційно здатні спричиняти збої в роботі телефона, зокрема зависання, самовільні перезавантаження, мерехтіння дисплея та пошкодження внутрішніх схем. Серед можливих наслідків також називають скорочення терміну служби акумулятора.

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Водночас це не означає, що підключення кабелю до смартфона перед увімкненням адаптера обов'язково призведе до несправності. Йдеться про запобіжний захід, який виробник рекомендує для зменшення потенційних ризиків.

У якому порядку відключати телефон від зарядки

Після завершення заряджання Huawei радить діяти у зворотному порядку: спочатку від'єднати кабель від смартфона, а потім витягнути адаптер із розетки.

Виробник пояснює таку рекомендацію можливістю виникнення короткочасного зворотного струму під час відключення блока живлення від електромережі. За несприятливих умов це може створювати додаткове навантаження на електроніку та акумулятор.

Окрему увагу варто звертати на незвичні звуки зарядного пристрою. Тихий писк або гудіння не обов'язково свідчить про небезпечні перепади напруги, проте може бути приводом перевірити стан аксесуара.

Крім правильного порядку підключення, важливо користуватися якісними та сумісними зарядними пристроями. Саме стан адаптера й кабелю залишається одним із чинників, які варто враховувати під час щоденного заряджання смартфона.

Раніше Новини.LIVE писали, що режим енергоощадження не завжди варто залишати активним постійно, адже подовження автономної роботи смартфона може супроводжуватися певними обмеженнями. Зокрема, користувачі ризикують отримувати сповіщення із запізненням або стикатися з неповноцінною роботою окремих функцій, що не завжди виправдовує додаткові години без підзарядки.

Також Новини.LIVE розповідали, що звичка щодня заряджати смартфон до 100% може негативно впливати на довговічність акумулятора, хоча наслідки не обов'язково будуть одразу помітними. Фахівці пояснили, чому тривале перебування батареї на максимальному рівні заряду прискорює її зношування.