Порт для зарядки и кабель для смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Во время зарядки смартфона большинство пользователей не задумывается, что нужно подключить в первую очередь — кабель к телефону или адаптер к розетке. Однако специалисты Huawei рекомендуют соблюдать определенную последовательность, чтобы снизить риск повреждения электроники из-за кратковременных перепадов напряжения.

Об особенностях подключения зарядного устройства пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на CHIP.de.

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Что нужно подключать первым при зарядке смартфона

По рекомендации Huawei, сначала следует вставить адаптер питания в розетку, а уже потом подключить кабель к смартфону. Такой порядок помогает избежать непосредственного воздействия возможного кратковременного скачка напряжения на устройство.

Дело в том, что в момент подключения блока питания к электросети могут возникать кратковременные импульсы напряжения. Если смартфон уже подключен к зарядному устройству, при определенных обстоятельствах такой импульс может повлиять на его электронные компоненты.

В Huawei предупреждают, что перепады напряжения потенциально могут вызывать сбои в работе телефона, в частности зависания, самопроизвольные перезагрузки, мерцание дисплея и повреждение внутренних схем. Среди возможных последствий также называют сокращение срока службы аккумулятора.

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В то же время это не означает, что подключение кабеля к смартфону перед включением адаптера обязательно приведет к неисправности. Речь идет о мере предосторожности, которую производитель рекомендует для снижения потенциальных рисков.

В каком порядке отключать телефон от зарядки

По завершении зарядки Huawei рекомендует действовать в обратном порядке: сначала отсоединить кабель от смартфона, а затем вытащить адаптер из розетки.

Производитель объясняет такую рекомендацию возможностью возникновения кратковременного обратного тока при отключении блока питания от электросети. При неблагоприятных условиях это может создавать дополнительную нагрузку на электронику и аккумулятор.

Особое внимание следует уделять необычным звукам зарядного устройства. Тихий писк или гудение не обязательно свидетельствуют об опасных перепадах напряжения, однако могут стать поводом для проверки состояния аксессуара.

Помимо правильного порядка подключения, важно использовать качественные и совместимые зарядные устройства. Именно состояние адаптера и кабеля остается одним из факторов, которые следует учитывать при ежедневной зарядке смартфона.

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