Как выбрать зарядное устройство для смартфона: мощность и быстрая зарядка

Зарядное устройство для смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Зарядное устройство мощностью 100 Вт не обязательно будет заряжать смартфон быстрее, чем адаптер на 20 или 30 Вт. Скорость зависит от возможностей самого телефона, поддерживаемых технологий зарядки и характеристик кабеля.

О том, как выбрать подходящий адаптер для смартфона, пишет редакция Новини.LIVE.

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Сколько ватт нужно для быстрой зарядки смартфона

Мощность зарядного устройства измеряется в ваттах и определяет, сколько энергии оно способно передавать. Однако даже самый мощный адаптер не обеспечит максимальной скорости, если смартфон не поддерживает соответствующие параметры питания.

При выборе стоит ориентироваться на следующие показатели:

20-30 Вт — подходят для многих современных смартфонов, в частности для отдельных моделей iPhone;

45-65 Вт — могут использоваться для совместимых смартфонов, планшетов и некоторых ноутбуков;

100 Вт и более — предназначены для устройств, поддерживающих такую мощность и соответствующие стандарты зарядки.

Перед покупкой необходимо проверить максимальную мощность, которую поддерживает конкретная модель телефона. Если смартфон не рассчитан на зарядку от 100 Вт, приобретение такого адаптера само по себе не сократит время зарядки.

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Не менее важна совместимость стандартов быстрой зарядки. Одним из распространенных является USB Power Delivery (USB-PD), который используют различные производители электроники.

В то же время некоторые Android-смартфоны поддерживают собственные технологии быстрой зарядки. Из-за этого даже адаптер с достаточной мощностью может работать медленнее, если не поддерживает нужный протокол.

Какой разъем и кабель выбрать для iPhone и Android

Большинство современных смартфонов используют USB-C, однако среди iPhone также есть модели с разъемом Lightning. Поэтому перед покупкой кабеля нужно проверить, какой именно порт установлен на телефоне.

Для iPhone важно учитывать рекомендуемую мощность адаптера и поддержку USB Power Delivery. Владельцам Android следует дополнительно проверять совместимость с технологией быстрой зарядки, предусмотренной производителем смартфона.

Отдельное внимание стоит уделить кабелю. Даже при наличии мощного адаптера и совместимого телефона скорость зарядки может ограничиваться характеристиками кабеля, если он не поддерживает необходимую мощность передачи энергии.

Ранее Новини.LIVE писали, что постоянное использование режима энергосбережения может ухудшать повседневную работу смартфона. Из-за системных ограничений отдельные функции работают не на полную мощность, а уведомления приходят с опозданием, тогда как выигрыш в автономности не всегда оправдывает такие неудобства.

Также Новини.LIVE рассказывали, что во время длительных отключений света важно иметь возможность зарядить смартфон, чтобы не потерять связь и доступ к необходимой информации. Даже при отсутствии электроэнергии в розетке зарядить устройство можно с помощью powerbank, автомобиля, ноутбука или других альтернативных источников питания.