Як обрати зарядний пристрій для смартфона: потужність та швидке заряджання

Зарядний пристрій для смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Зарядний пристрій потужністю 100 Вт не обов'язково заряджатиме смартфон швидше за адаптер на 20 або 30 Вт. Швидкість залежить від можливостей самого телефона, підтримуваних технологій заряджання та характеристик кабелю.

Про те, як вибрати відповідний адаптер для смартфона, пише редакція Новини.LIVE.

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Скільки ватів потрібно для швидкого заряджання смартфона

Потужність зарядного пристрою вимірюється у ватах і визначає, скільки енергії він здатний передавати. Однак навіть найпотужніший адаптер не забезпечить максимальної швидкості, якщо смартфон не підтримує відповідні параметри живлення.

Під час вибору варто орієнтуватися на такі показники:

20-30 Вт — підходять для багатьох сучасних смартфонів, зокрема окремих моделей iPhone;

45-65 Вт — можуть використовуватися для сумісних смартфонів, планшетів і деяких ноутбуків;

100 Вт і більше — призначені для пристроїв, які підтримують таку потужність і відповідні стандарти заряджання.

Перед покупкою необхідно перевірити максимальну потужність, яку підтримує конкретна модель телефона. Якщо смартфон не розрахований на заряджання від 100 Вт, придбання такого адаптера саме по собі не скоротить час поповнення заряду.

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Не менш важлива сумісність стандартів швидкого заряджання. Одним із поширених є USB Power Delivery (USB-PD), який використовують різні виробники електроніки.

Водночас деякі Android-смартфони підтримують власні технології швидкого заряджання. Через це навіть адаптер із достатньою потужністю може працювати повільніше, якщо не підтримує потрібний протокол.

Який роз'єм і кабель вибрати для iPhone та Android

Більшість сучасних смартфонів використовують USB-C, проте серед iPhone також є моделі з роз'ємом Lightning. Тому перед придбанням кабелю потрібно перевірити, який саме порт встановлено на телефоні.

Для iPhone важливо враховувати рекомендовану потужність адаптера та підтримку USB Power Delivery. Власникам Android слід додатково перевіряти сумісність із технологією швидкого заряджання, передбаченою виробником смартфона.

Окрему увагу варто приділити кабелю. Навіть за наявності потужного адаптера та сумісного телефона швидкість заряджання може обмежуватися характеристиками дроту, якщо він не підтримує необхідну потужність передавання енергії.

Раніше Новини.LIVE писали, що безперервне використання режиму енергоощадження може погіршувати повсякденну роботу смартфона. Через системні обмеження окремі функції працюють не на повну, а сповіщення надходять із запізненням, тоді як виграш в автономності не завжди виправдовує такі незручності.

Також Новини.LIVE розповідали, що під час тривалих відключень світла важливо мати можливість зарядити смартфон, аби не втратити зв'язок і доступ до необхідної інформації. Навіть за відсутності електроенергії в розетці поповнити заряд можна від повербанка, автомобіля, ноутбука або інших альтернативних джерел живлення.