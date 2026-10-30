Смартфон Apple iPhone 18 Pro Max в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

Кнопку дії на iPhone можна використовувати не лише для ввімкнення беззвучного режиму чи запуску камери, а й для відкриття цілого меню корисних функцій. Для цього достатньо змінити налаштування смартфона та скористатися вбудованим застосунком Apple без встановлення сторонніх програм.

Про можливості налаштування кнопки Action Button пише редакція Новини.LIVE.

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Як налаштувати меню швидких команд на кнопці iPhone

За замовчуванням кнопка дії виконує одну вибрану функцію. Однак через застосунок "Команди" її можна перетворити на інструмент швидкого доступу одразу до кількох можливостей смартфона.

Наприклад, замість постійного запуску камери користувач може отримати меню для ввімкнення ліхтарика, запису голосових нотаток, перекладу тексту або розпізнавання музики.

Щоб налаштувати таку можливість, потрібно:

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відкрити на iPhone застосунок "Команди";

створити окрему папку для швидких дій;

додати до неї команди, які потрібно запускати фізичною кнопкою;

перейти в "Налаштування" та відкрити розділ "Кнопка дії";

вибрати варіант "Команди" та налаштувати відображення створеної папки.

Після цього утримання кнопки дії відкриватиме на екрані меню з вибраними інструментами. Користувач зможе запускати потрібні функції без пошуку відповідних застосунків серед значків на робочому столі.

Як зробити кнопку iPhone розумнішою за допомогою автоматизації

Можливості Action Button не обмежуються відкриттям папки з командами. За допомогою умовних сценаріїв можна налаштувати різні дії залежно від поточного стану смартфона.

Наприклад, коли активний режим фокусування "Сон", натискання кнопки може відкривати застосунок "Годинник". Якщо цей режим вимкнений, та сама кнопка запускатиме карти або іншу вибрану програму.

Для створення таких сценаріїв у застосунку "Команди" використовується логіка "якщо". Вона дозволяє перевіряти певні умови та визначати, яку саме дію потрібно виконати.

Зокрема, призначення кнопки можна пов'язати з місцеперебуванням, активним режимом фокусування або станом підключених пристроїв. Завдяки цьому користувач може налаштувати різні сценарії для дому, роботи чи поїздок.

Також кнопку можна пристосувати для керування сумісною технікою розумного дому. Наприклад, призначити відкриття віртуального пульта Apple TV або запуск команди для домашнього обладнання.

Водночас ця можливість доступна лише на моделях iPhone, які мають фізичну кнопку Action Button. На смартфонах зі звичайним перемикачем беззвучного режиму описаний спосіб не працюватиме.

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