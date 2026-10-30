Смартфон Apple iPhone 18 Pro Max в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

Кнопку Action Button на iPhone можно использовать не только для включения бесшумного режима или запуска камеры, но и для открытия целого меню полезных функций. Для этого достаточно изменить настройки смартфона и воспользоваться встроенным приложением Apple без установки сторонних программ.

О возможностях настройки кнопки Action Button пишет редакция Новини.LIVE.

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Как настроить меню быстрых команд на кнопке iPhone

По умолчанию кнопка Action Button выполняет одну выбранную функцию. Однако с помощью приложения "Команды" её можно превратить в инструмент быстрого доступа сразу к нескольким возможностям смартфона.

Например, вместо постоянного запуска камеры пользователь может получить меню для включения фонарика, записи голосовых заметок, перевода текста или распознавания музыки.

Чтобы настроить эту функцию, необходимо:

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открыть на iPhone приложение "Команды";

создать отдельную папку для быстрых действий;

добавить в неё команды, которые нужно запускать физической кнопкой;

перейти в "Настройки" и открыть раздел "Кнопка действия";

выбрать вариант "Команды" и настроить отображение созданной папки.

После этого удерживание кнопки действия будет открывать на экране меню с выбранными инструментами. Пользователь сможет запускать нужные функции без поиска соответствующих приложений среди значков на рабочем столе.

Как сделать кнопку iPhone "умнее" с помощью автоматизации

Возможности Action Button не ограничиваются открытием папки с командами. С помощью условных сценариев можно настроить различные действия в зависимости от текущего состояния смартфона.

Например, когда активен режим фокусировки "Сон", нажатие кнопки может открывать приложение "Часы". Если этот режим отключен, та же кнопка будет запускать карты или другое выбранное приложение.

Для создания таких сценариев в приложении "Команды" используется логика "если". Она позволяет проверять определенные условия и определять, какое именно действие нужно выполнить.

В частности, назначение кнопки можно связать с местоположением, активным режимом фокусировки или состоянием подключенных устройств. Благодаря этому пользователь может настроить различные сценарии для дома, работы или поездок.

Также кнопку можно настроить для управления совместимой техникой умного дома. Например, назначить открытие виртуального пульта Apple TV или запуск команды для домашнего оборудования.

В то же время эта возможность доступна только на моделях iPhone, оснащенных физической кнопкой Action Button. На смартфонах с обычным переключателем бесшумного режима описанный способ не сработает.

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