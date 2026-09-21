iPhone могут снова подорожать в 2027 году из-за роста цен на память Samsung

Смартфоны Apple iPhone. Фото: кадр из видео/YouTube

После подорожания новых iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max Apple может вновь пересмотреть цены на смартфоны в следующем году. Причиной называют рост стоимости оперативной памяти и флэш-памяти, которые компания закупает у Samsung.

О том, почему iPhone могут снова подорожать в 2027 году, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на GSMArena.

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Почему Apple может снова поднять цены на iPhone

По данным источника, Samsung начала пересматривать цены на DRAM и NAND-память для производителей смартфонов, среди которых оказалась и Apple. Сообщается, что компании уже договорились о новых условиях поставок.

Начиная с первого квартала 2027 года Apple якобы будет платить около 2 долларов за гигабайт оперативной памяти LPDDR5X и 0,33 доллара за гигабайт NAND-памяти.

Для сравнения: в третьем квартале 2026 года соответствующие цены Samsung составляли 1,50 и 0,26 доллара за гигабайт.

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На этом фоне появились предположения, что Apple может вновь повысить стоимость будущих iPhone. В то же время официально о новом подорожании компания пока не объявляла.

В этом году iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max уже вышли с ценами на 100 долларов выше, чем у предшественников 2025 года. На ту же сумму Apple также подняла цены на некоторые более старые модели линеек iPhone 17 и iPhone 16.

Samsung предложила новые цены и другим производителям смартфонов. По данным источника, Oppo и vivo отказались соглашаться на подорожание, однако пока неизвестно, к каким поставщикам они могут обратиться вместо этого.

Ранее Новини.LIVE писали, что обновлять iPhone каждый год вовсе не обязательно, ведь исправный смартфон может нормально работать пять, семь лет и даже дольше. Реальный срок использования зависит от состояния аккумулятора, производительности, поддержки iOS и потребностей владельца.

Также Новини.LIVE сообщали, что Apple постепенно отходит от традиционной системы наименований iPhone, согласно которой каждое новое поколение получает следующий номер. Появление iPhone Air и iPhone Duo может свидетельствовать о возможном пересмотре подхода к наименованию будущих смартфонов компании.