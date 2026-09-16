Apple может отказаться от цифр в названиях iPhone: 2027 год может стать переломным

Смартфон Apple iPhone Air в руках. Фото: Unsplash

Apple постепенно отходит от привычной системы наименований смартфонов, в которой каждое новое поколение получает очередной номер. Появление iPhone Air и iPhone Duo может свидетельствовать о том, что в будущем компания может полностью пересмотреть названия своих смартфонов.

О том, почему Apple может отказаться от цифр в названиях iPhone, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на Portaltele.

Реклама

Почему Apple может изменить систему наименований iPhone

Первые признаки изменений уже заметны. В прошлом году Apple представила iPhone Air — без номера поколения в самом названии. Позже компания показала iPhone Duo, также без традиционной цифры.

В недавнем пресс-релизе будущую модель компания также называла просто "новым iPhone Pro", не привязывая её к конкретному номеру. Пока это не подтверждает отказ от цифр, но показывает, что Apple уже использует иную логику наименований для части устройств.

Чем больше отдельных направлений появляется в линейке, тем сложнее может становиться традиционная нумерация. В ней одновременно могут существовать обычный iPhone, iPhone Air, iPhone Pro, отдельная модель Duo и серия SE, причём каждая из них может обновляться в своём собственном темпе.

Читайте также:

Из-за этого в будущем названия вроде iPhone Air 2, iPhone 20 Pro или iPhone SE 4 могут сделать модельный ряд ещё более запутанным.

Особенно интересным моментом может стать 2027 год, когда исполнится 20 лет с момента появления первого iPhone. Apple может использовать юбилей для пересмотра системы наименований и оставить цифру "20" только для отдельной юбилейной модели или вообще перейти к названиям без номеров.

В таком случае линейка могла бы состоять, например, из Apple iPhone, Apple iPhone SE и Apple iPhone Air, а отдельно — Apple iPhone Pro и Apple iPhone Duo. Тогда компании не пришлось бы каждый год менять цифру в названии каждой модели.

Подобная логика могла бы коснуться и Apple Watch, где сейчас одновременно существуют Series, SE и Ultra с разными номерами поколений.

Впрочем, пока это остается лишь предположением. Apple не объявляла об отказе от цифр в названиях iPhone, а нынешняя система все еще может сохраниться. Однако появление сразу нескольких моделей без номера показывает, что компания уже экспериментирует с другим подходом к наименованиям.

Ранее Новини.LIVE писали, что Apple официально выпустила iOS 27 для iPhone 11 и более новых моделей. Обновление принесло новую Siri с искусственным интеллектом, расширенные возможности Apple Intelligence, настройку Liquid Glass и заметные изменения в производительности системы.

Также Новини.LIVE рассказывали, что обновлять iPhone каждый год вовсе не обязательно, ведь исправный смартфон может нормально работать пять, семь лет и даже дольше. Реальный срок использования зависит от состояния аккумулятора, производительности, поддержки iOS и потребностей владельца.