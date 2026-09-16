Apple може відмовитися від цифр у назвах iPhone: переломним може стати 2027 рік

Смартфон Apple iPhone Air в руках. Фото: Unsplash

Apple поступово відходить від звичної системи назв смартфонів, у якій кожне нове покоління отримує черговий номер. Поява iPhone Air та iPhone Duo може вказувати на те, що в майбутньому компанія здатна повністю переглянути назви своїх смартфонів.

Про те, чому Apple може відмовитися від цифр у назвах iPhone, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на Portaltele.

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Чому Apple може змінити систему назв iPhone

Перші ознаки змін уже помітні. Минулого року Apple представила iPhone Air — без номера покоління в самій назві. Пізніше компанія показала iPhone Duo, також без традиційної цифри.

У недавньому пресрелізі майбутню модель компанія також називала просто "новим iPhone Pro", не прив'язуючи її до конкретного номера. Поки це не підтверджує відмову від цифр, але показує, що Apple вже використовує іншу логіку назв для частини пристроїв.

Чим більше окремих напрямів з'являється в лінійці, тим складнішою може ставати традиційна нумерація. У ній одночасно можуть існувати звичайний iPhone, iPhone Air, iPhone Pro, окрема модель Duo та серія SE, причому кожна з них може оновлюватися у власному темпі.

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Через це в майбутньому назви на кшталт iPhone Air 2, iPhone 20 Pro або iPhone SE 4 можуть зробити модельний ряд ще заплутанішим.

Особливо цікавим моментом може стати 2027 рік, коли виповниться 20 років з моменту появи першого iPhone. Apple може використати ювілей для перегляду системи назв і залишити цифру "20" лише для окремої ювілейної моделі або взагалі перейти до назв без номерів.

У такому випадку лінійка могла б складатися, наприклад, із Apple iPhone, Apple iPhone SE та Apple iPhone Air, а окремо — Apple iPhone Pro та Apple iPhone Duo. Тоді компанії не довелося б щороку змінювати цифру в назві кожної моделі.

Подібна логіка могла б торкнутися й Apple Watch, де зараз одночасно існують Series, SE та Ultra з різними номерами поколінь.

Втім, поки це залишається лише припущенням. Apple не оголошувала про відмову від цифр у назвах iPhone, а нинішня система все ще може зберегтися. Однак поява одразу кількох моделей без номера показує, що компанія вже експериментує з іншим підходом до найменувань.

Раніше Новини.LIVE писали, що Apple офіційно випустила iOS 27 для iPhone 11 та новіших моделей. Оновлення принесло нову Siri зі штучним інтелектом, розширені можливості Apple Intelligence, налаштування Liquid Glass і помітні зміни у швидкодії системи.

Також Новини.LIVE розповідали, що оновлювати iPhone щороку зовсім не обов'язково, адже справний смартфон може нормально працювати п'ять, сім років і навіть довше. Реальний строк використання залежить від стану акумулятора, швидкодії, підтримки iOS та потреб власника.