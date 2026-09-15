iOS 27 офіційно вийшла: які нові функції отримали iPhone та кому доступна Siri AI

В руках смартфон Apple iPhone з iOS 27. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple офіційно випустила iOS 27 для iPhone 11 та новіших моделей. Оновлення принесло нову Siri зі штучним інтелектом, додаткові можливості Apple Intelligence, налаштування Liquid Glass і помітні зміни у швидкодії системи.

Про те, які нові функції з'явилися в iOS 27 та як встановити оновлення, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на "Межа".

Реклама

Які нові функції з'явилися з оновленням iOS 27

Однією з головних новинок iOS 27 стала Siri AI. Асистент тепер може підтримувати повноцінний діалог і працювати з особистими даними користувача: повідомленнями, електронною поштою, фотографіями, файлами та інформацією із застосунків.

Siri також може шукати інформацію в інтернеті та виконувати складніші команди. Наприклад, знайти конкретне повідомлення або фотографію, видалити файл чи лист, додати інгредієнти з рецепта до списку покупок, знайти збережений пароль або створити автоматизацію для розумного будинку.

Нова Siri AI в iOS 27. Фото: кадр з відео/YouTube

Функцію Visual Intelligence інтегрували безпосередньо в застосунок "Камера". Вона дозволяє аналізувати об'єкти та інформацію навколо користувача.

Читайте також:

Система, зокрема, може визначити харчову цінність продукту або підрахувати, скільки кожна людина має заплатити за спільним чеком.

В iOS 27 з'явилася системна функція Write with Siri. Вона дозволяє генерувати текст за допомогою ШІ, змінювати його тон і формулювання та отримувати пропозиції щодо редагування. Siri також може аналізувати стиль повідомлень та електронних листів користувача.

Apple покращила інструмент Clean Up у застосунку "Фото". Він точніше видаляє небажані об'єкти із зображень та відновлює фон. Також з'явилися Extend і Reframe — функції на основі ШІ для розширення меж фотографії та зміни її композиції.

Користувачі отримали більше контролю над прозорістю Liquid Glass. У налаштуваннях з'явився повзунок, за допомогою якого кнопки, меню та панелі можна зробити більш прозорими або непрозорими.

Налаштування Liquid Glass в iOS 27. Фото: кадр з відео/YouTube

Застосунок "Дім" отримав підтримку запису з камер HomeKit Secure Video у роздільній здатності 2K та 4K.

Для сумісних моделей AirPods також з'явилися додаткові налаштування звуку. Користувачі можуть окремо регулювати низькі, середні та високі частоти.

Еквалайзер для AirPods в iOS 27. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple прискорила анімації, запуск застосунків, AirDrop, відкриття клавіатури, роботу бібліотеки застосунків та перемикання між сторінками головного екрана.

Також покращили синхронізацію iMessage та перемикання між Wi-Fi і мобільною мережею.

Покращення продуктивності доступні на всіх підтримуваних iPhone, включно зі старішими моделями. Водночас більшість нових ШІ-функцій потребує Apple Intelligence, тому працює лише на сумісних пристроях, а їхня доступність залежить від мови та регіону. Українська мова наразі не підтримується.

Встановити iOS 27 можна через "Налаштування" — "Загальні" — "Оновлення ПЗ". Розмір оновлення становить близько 8-10 ГБ.

Раніше Новини.LIVE писали, що після презентації iPhone 18 Pro та iPhone Duo компанія Apple підвищила ціни на кілька моделей, які залишилися в офіційному продажу. Подорожчання торкнулося iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17 та iPhone Air.

Також Новини.LIVE розповідали, що оновлювати iPhone щороку зовсім не обов'язково, адже справний смартфон може залишатися придатним до використання п'ять, сім років і навіть довше. Реальний строк служби залежить від стану акумулятора, швидкодії, підтримки iOS та потреб власника.