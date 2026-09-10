iOS 27 вийде 14 вересня: які iPhone отримають оновлення та кому буде доступна Siri AI

Оновлення до iOS 27 на екрані iPhone. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple назвала дату виходу iOS 27 — оновлення стане доступним 14 вересня. Встановити нову систему зможуть власники iPhone 11 та новіших моделей, але частина функцій Apple Intelligence і Siri AI працюватиме лише на сумісних пристроях.

Про те, коли вийде iOS 27 та які зміни отримає нова версія системи, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

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Коли можна буде встановити iOS 27

Apple підтвердила, що фінальна версія iOS 27 стане доступною у понеділок, 14 вересня.

Оновлення отримають iPhone 11 та новіші моделі. Одразу після презентації iPhone 18 Pro та iPhone Duo компанія також випустила версію Release Candidate, яка має бути близькою до фінальної збірки.

Разом з iOS 27 Apple випустить iPadOS 27, macOS Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 та visionOS 27.

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Що зміниться в iOS 27

Основний акцент в оновленні зроблено на виправленні помилок, підвищенні швидкодії та загальному покращенні стабільності системи. Apple заявляє, що AirDrop працюватиме надійніше, фотографії завантажуватимуться швидше, а автономність деяких пристроїв може покращитися.

Для iPhone 15 та старіших моделей більшість змін стосуватиметься саме оптимізації та виправлення помилок.

Власники iPhone 15 Pro та новіших сумісних моделей отримають покращену платформу Apple Intelligence і нову Siri AI. Доступ до неї на старті надаватиметься через список очікування.

Siri навчилася краще розуміти контекст і шукати інформацію у повідомленнях, електронній пошті, фотографіях та інших даних користувача. Асистент також може враховувати вміст екрана, шукати інформацію в інтернеті та допомагати з перекладом або пошуком потрібних даних.

Apple покращила Image Playground, Writing Tools та Genmoji, зробивши їх швидшими та оновивши моделі, які лежать в основі цих функцій. У редакторі фотографій з'являться оновлений Clean Up, а також функції Expand і Spatial Reframe.

Spotlight інтегрували із Siri AI, щоб спростити пошук інформації на пристрої.

Окреме оновлення, яке очікується у жовтні, має розширити мовну підтримку Siri AI.

Серед нових мов Apple назвала французьку, японську, корейську, португальську та іспанську. Фінальних термінів повного запуску Siri AI компанія поки не назвала.

Раніше Новини.LIVE писали, що Apple представила iOS 27 на конференції WWDC 2026, зробивши головний акцент на швидкодії системи. Оновлення має прискорити запуск застосунків, покращити роботу на старіших iPhone та отримало зміни в інтерфейсі Liquid Glass.

Також Новини.LIVE розповідали, що оновлення iOS можуть займати чимало місця, особливо на старіших iPhone з майже заповненим сховищем. Водночас повністю відмовлятися від них не варто, адже з часом це може вплинути не лише на доступ до нових функцій, а й на безпеку та стабільність смартфона.