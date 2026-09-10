iOS 27 выйдет 14 сентября: какие iPhone получат обновление и кому будет доступна Siri AI

Обновление до iOS 27 на экране iPhone. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple назвала дату выхода iOS 27 — обновление станет доступно 14 сентября. Установить новую систему смогут владельцы iPhone 11 и более новых моделей, но часть функций Apple Intelligence и Siri AI будет работать только на совместимых устройствах.

О том, когда выйдет iOS 27 и какие изменения получит новая версия системы, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

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Когда можно будет установить iOS 27

Apple подтвердила, что финальная версия iOS 27 станет доступна в понедельник, 14 сентября.

Обновление получат iPhone 11 и более новые модели. Сразу после презентации iPhone 18 Pro и iPhone Duo компания также выпустила версию Release Candidate, которая должна быть близка к финальной сборке.

Вместе с iOS 27 Apple выпустит iPadOS 27, macOS Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 и visionOS 27.

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Что изменится в iOS 27

Основной акцент в обновлении сделан на исправлении ошибок, повышении производительности и общем улучшении стабильности системы. Apple заявляет, что AirDrop будет работать надежнее, фотографии будут загружаться быстрее, а автономность некоторых устройств может улучшиться.

Для iPhone 15 и более старых моделей большинство изменений коснется именно оптимизации и исправления ошибок.

Владельцы iPhone 15 Pro и более новых совместимых моделей получат улучшенную платформу Apple Intelligence и новую Siri AI. Доступ к ней на первых порах будет предоставляться через список ожидания.

Siri научилась лучше понимать контекст и искать информацию в сообщениях, электронной почте, фотографиях и других данных пользователя. Ассистент также может учитывать содержимое экрана, искать информацию в интернете и помогать с переводом или поиском нужных данных.

Apple усовершенствовала Image Playground, Writing Tools и Genmoji, сделав их быстрее и обновив модели, лежащие в основе этих функций. В редакторе фотографий появятся обновленная функция Clean Up, а также функции Expand и Spatial Reframe.

Spotlight интегрирован с Siri AI, чтобы упростить поиск информации на устройстве.

Отдельное обновление, которое ожидается в октябре, должно расширить языковую поддержку Siri AI.

Среди новых языков Apple назвала французский, японский, корейский, португальский и испанский. Окончательные сроки полного запуска Siri AI компания пока не назвала.

Ранее Новини.LIVE писали, что Apple представила iOS 27 на конференции WWDC 2026, сделав основной акцент на производительности системы. Обновление должно ускорить запуск приложений, улучшить работу на старых моделях iPhone и внести изменения в интерфейс Liquid Glass.

Также Новини.LIVE сообщали, что обновления iOS могут занимать немало места, особенно на старых iPhone с почти заполненной памятью. В то же время полностью отказываться от них не стоит, ведь со временем это может повлиять не только на доступ к новым функциям, но и на безопасность и стабильность смартфона.