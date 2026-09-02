Как подготовить iPhone к iOS 27: что проверить перед установкой обновления

В руках iPhone с операционной системой iOS 26. Фото: Unsplash

iOS 27 должна принести новый опыт работы с Siri, инструменты для редактирования фотографий, усовершенствования Liquid Glass и Visual Intelligence. Перед установкой крупного обновления стоит заранее подготовить iPhone, чтобы снизить риск потери данных и возникновения проблем во время установки.

О том, как подготовить iPhone к установке iOS 27, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

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Обновите iPhone до актуальной версии iOS

Перед переходом на iOS 27 стоит установить iOS 26, если смартфон до сих пор работает на более старой версии системы.

iOS 27 должна быть доступна для iPhone 11 и более новых моделей, хотя часть функций, в частности возможности Apple Intelligence, будет работать не на всех старых устройствах.

Сделайте резервную копию данных

Перед крупным обновлением системы стоит создать резервную копию iPhone на случай сбоя или необходимости полного сброса устройства.

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Через iCloud это можно сделать по пути "Настройки" — имя пользователя — "iCloud" — "Резервная копия iCloud" — "Создать резервную копию сейчас".

Если бесплатных 5 ГБ в iCloud недостаточно, данные можно сохранить на компьютере. На Mac для этого нужно подключить iPhone кабелем, открыть Finder и выбрать резервное копирование всех данных на Mac. На ПК используется iTunes для Windows.

Освободите память перед обновлением

Сам файл обновления, по имеющейся информации, будет иметь размер чуть меньше 5 ГБ, хотя это ещё может измениться. Для беспроблемной установки рекомендуется иметь примерно 18-25 ГБ свободного места.

Проверить хранилище можно в "Настройки" — "Основные" — "Хранилище iPhone". Там система покажет, что занимает больше всего места, и предложит способы очистки.

Проверьте совместимость важных приложений

После выхода новой iOS отдельные приложения могут временно работать некорректно, пока разработчики не выпустят обновления.

Особенно это стоит учесть, если iPhone используется для работы или учебы и на нём установлены корпоративные, учебные или банковские приложения.

Если критически важное приложение ещё не готово к iOS 27, можно отложить установку системы или заранее подготовить альтернативный способ доступа.

Убедитесь, что вы помните Apple ID и пароль

Перед обновлением стоит убедиться, что вам известны данные Apple ID и пароль к учетной записи.

Если пользователь забудет код доступа к iPhone, может понадобиться режим восстановления. Его использование может привести к удалению данных, поэтому резервная копия перед обновлением особенно важна.

Подключите зарядное устройство и стабильный Wi-Fi

Перед началом установки лучше полностью зарядить iPhone и оставить его подключенным к источнику питания, чтобы он не разрядился во время процесса.

Также стоит использовать быструю и защищенную сеть Wi-Fi и не запускать обновление, если смартфон понадобится в ближайшее время. Установка иногда может длиться более часа.

Ранее Новини.LIVE писали, что Apple может существенно изменить цветовую гамму iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max и отказаться от яркого Cosmic Orange. Одной из главных новинок называют тёмный оттенок Dark Cherry, который в зависимости от освещения может выглядеть более красным или фиолетовым.

Также Новини.LIVE сообщали, что Apple представила обновленную версию Siri AI на новой архитектуре Apple Intelligence. В ее основе лежат модели Apple Foundation, созданные в сотрудничестве с Google с использованием технологий, связанных с Gemini.