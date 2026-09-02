Як підготувати iPhone до iOS 27: що перевірити перед встановленням оновлення

В руках iPhone з операційною системою iOS 26. Фото: Unsplash

iOS 27 має принести новий досвід Siri, інструменти редагування фото, покращення Liquid Glass та Visual Intelligence. Перед встановленням великого оновлення варто заздалегідь підготувати iPhone, щоб зменшити ризик втрати даних і проблем під час інсталяції.

Про те, як підготувати iPhone до встановлення iOS 27, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

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Оновіть iPhone до актуальної версії iOS

Перед переходом на iOS 27 варто встановити iOS 26, якщо смартфон досі працює на старішій версії системи.

iOS 27 має бути доступна для iPhone 11 і новіших моделей, хоча частина функцій, зокрема можливості Apple Intelligence, працюватиме не на всіх старих пристроях.

Зробіть резервну копію даних

Перед великим оновленням системи варто створити резервну копію iPhone на випадок збою або необхідності повного скидання пристрою.

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Через iCloud це можна зробити за шляхом "Налаштування" — ім'я користувача — "iCloud" — "Резервна копія iCloud" — "Створити резервну копію зараз".

Якщо безкоштовних 5 ГБ у iCloud недостатньо, дані можна зберегти на комп'ютері. На Mac для цього потрібно підключити iPhone кабелем, відкрити Finder та вибрати резервне копіювання всіх даних на Mac. На ПК використовується iTunes для Windows.

Звільніть пам'ять перед оновленням

Сам файл оновлення, за наявною інформацією, матиме розмір трохи менше 5 ГБ, хоча це ще може змінитися. Для безпроблемного встановлення рекомендується мати приблизно 18-25 ГБ вільного простору.

Перевірити сховище можна в "Налаштування" — "Основні" — "Сховище iPhone". Там система покаже, що займає найбільше місця, та запропонує способи очищення.

Перевірте сумісність важливих застосунків

Після виходу нової iOS окремі програми можуть тимчасово працювати некоректно, доки розробники не випустять оновлення.

Особливо це варто врахувати, якщо iPhone використовується для роботи або навчання і на ньому є корпоративні, навчальні чи банківські застосунки.

Якщо критично важлива програма ще не готова до iOS 27, можна відкласти встановлення системи або заздалегідь підготувати альтернативний спосіб доступу.

Переконайтеся, що пам'ятаєте Apple ID та пароль

Перед оновленням варто переконатися, що відомі дані Apple ID та пароль до облікового запису.

Якщо користувач забуде код доступу до iPhone, може знадобитися режим відновлення. Його використання здатне призвести до стирання даних, тому резервна копія перед оновленням особливо важлива.

Підключіть зарядку та стабільний Wi-Fi

Перед початком інсталяції iPhone краще повністю зарядити та залишити підключеним до живлення, щоб він не розрядився під час процесу.

Також варто використовувати швидку та захищену мережу Wi-Fi і не запускати оновлення, якщо смартфон знадобиться найближчим часом. Встановлення іноді може тривати понад годину.

Раніше Новини.LIVE писали, що Apple може суттєво змінити кольорову гаму iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max і відмовитися від яскравого Cosmic Orange. Однією з головних новинок називають темний відтінок Dark Cherry, який залежно від освітлення може мати більш червоний або фіолетовий вигляд.

Також Новини.LIVE розповідали, що Apple представила оновлену версію Siri AI на новій архітектурі Apple Intelligence. В її основі лежать моделі Apple Foundation, створені у співпраці з Google із використанням технологій, пов'язаних із Gemini.