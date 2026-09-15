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iOS 27 уже официально доступна: какие новые функции получили iPhone

Ua ru
15 сентября 2026 14:24
iOS 27 официально вышла: какие новые функции появились на iPhone и кому доступна Siri AI
В руках смартфон Apple iPhone с iOS 27. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple официально выпустила iOS 27 для iPhone 11 и более новых моделей. Обновление принесло новую Siri с искусственным интеллектом, дополнительные возможности Apple Intelligence, настройку Liquid Glass и заметные изменения в производительности системы.

О том, какие новые функции появились в iOS 27 и как установить обновление, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на "Межа".

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Какие новые функции появились с обновлением iOS 27

Одной из главных новинок iOS 27 стала Siri AI. Ассистент теперь может поддерживать полноценный диалог и работать с личными данными пользователя: сообщениями, электронной почтой, фотографиями, файлами и информацией из приложений.

Siri также может искать информацию в интернете и выполнять более сложные команды. Например, найти конкретное сообщение или фотографию, удалить файл или письмо, добавить ингредиенты из рецепта в список покупок, найти сохраненный пароль или создать автоматизацию для умного дома.

Новая Siri AI в iOS 27
Новая Siri AI в iOS 27. Фото: кадр из видео/YouTube

Функция Visual Intelligence интегрирована непосредственно в приложение "Камера". Она позволяет анализировать объекты и информацию вокруг пользователя.

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Система, в частности, может определить пищевую ценность продукта или подсчитать, сколько каждый человек должен заплатить по общему счету.

В iOS 27 появилась системная функция Write with Siri. Она позволяет генерировать текст с помощью ИИ, изменять его тон и формулировки, а также получать предложения по редактированию. Siri также может анализировать стиль сообщений и электронных писем пользователя.

Apple улучшила инструмент "Clean Up" в приложении "Фото". Он точнее удаляет нежелательные объекты с изображений и восстанавливает фон. Также появились "Extend" и "Reframe" — функции на основе ИИ для расширения границ фотографии и изменения ее композиции.

Пользователи получили больше контроля над прозрачностью Liquid Glass. В настройках появился ползунок, с помощью которого кнопки, меню и панели можно сделать более прозрачными или непрозрачными.

Настройка Liquid Glass в iOS 27
Настройки Liquid Glass в iOS 27. Фото: кадр из видео/YouTube

Приложение "Дом" получило поддержку записи с камер HomeKit Secure Video в разрешении 2K и 4K.

Для совместимых моделей AirPods также появились дополнительные настройки звука. Пользователи могут отдельно регулировать низкие, средние и высокие частоты.

Эквалайзер для AirPods в iOS 27
Эквалайзер для AirPods в iOS 27. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple ускорила анимацию, запуск приложений, AirDrop, открытие клавиатуры, работу библиотеки приложений и переключение между страницами главного экрана.

Также улучшена синхронизация iMessage и переключение между Wi-Fi и мобильной сетью.

Улучшения производительности доступны на всех поддерживаемых iPhone, включая старые модели. В то же время большинство новых ИИ-функций требует Apple Intelligence, поэтому работает только на совместимых устройствах, а их доступность зависит от языка и региона. Украинский язык пока не поддерживается.

Установить iOS 27 можно через "Настройки" — "Общие" — "Обновление ПО". Размер обновления составляет около 8-10 ГБ.

Ранее Новини.LIVE писали, что после презентации iPhone 18 Pro и iPhone Duo компания Apple повысила цены на несколько моделей, оставшихся в официальной продаже. Подорожание коснулось iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17 и iPhone Air.

Также Новини.LIVE сообщали, что обновлять iPhone каждый год вовсе не обязательно, ведь исправный смартфон может оставаться пригодным к использованию пять, семь лет и даже дольше. Реальный срок службы зависит от состояния аккумулятора, производительности, поддержки iOS и потребностей владельца.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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