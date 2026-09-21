iPhone можуть знову подорожчати у 2027 році через зростання цін на пам'ять Samsung

Смартфони Apple iPhone. Фото: кадр з відео/YouTube

Після подорожчання нових iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max Apple може знову переглянути ціни на смартфони наступного року. Причиною називають зростання вартості оперативної та флешпам'яті, яку компанія закуповує у Samsung.

Про те, чому iPhone можуть знову подорожчати у 2027 році, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на GSMArena.

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Чому Apple може знову підняти ціни на iPhone

За даними джерела, Samsung почала переглядати ціни на DRAM та NAND-пам'ять для виробників смартфонів, серед яких опинилася й Apple. Повідомляється, що компанії вже домовилися про нові умови постачання.

Починаючи з першого кварталу 2027 року Apple нібито платитиме близько 2 доларів за гігабайт оперативної пам'яті LPDDR5X та 0,33 долара за гігабайт NAND-пам'яті.

Для порівняння, у третьому кварталі 2026 року відповідні ціни Samsung становили 1,50 та 0,26 долара за гігабайт.

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На цьому тлі з'явилися припущення, що Apple може знову підвищити вартість майбутніх iPhone. Водночас офіційно про нове подорожчання компанія поки не оголошувала.

Цьогоріч iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max уже вийшли з цінами на 100 доларів вищими, ніж у попередників 2025 року. На таку саму суму Apple також підняла ціни на деякі старіші моделі лінійок iPhone 17 та iPhone 16.

Samsung запропонувала нові ціни й іншим виробникам смартфонів. За даними джерела, Oppo та vivo відмовилися погоджуватися на подорожчання, однак поки невідомо, до яких постачальників вони можуть звернутися натомість.

Раніше Новини.LIVE писали, що оновлювати iPhone щороку зовсім не обов'язково, адже справний смартфон може нормально працювати п'ять, сім років і навіть довше. Реальний строк використання залежить від стану акумулятора, швидкодії, підтримки iOS та потреб власника.

Також Новини.LIVE розповідали, що Apple поступово відходить від традиційної системи назв iPhone, за якою кожне нове покоління отримує наступний номер. Поява iPhone Air та iPhone Duo може свідчити про можливий перегляд підходу до найменування майбутніх смартфонів компанії.