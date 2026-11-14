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Головна Техно Супутник сфотографував МКС, яка мчить зі швидкістю 28 тис. км/год

Супутник сфотографував МКС, яка мчить зі швидкістю 28 тис. км/год

Ua ru
14 листопада 2026 06:32
Супутник зробив рідкісний знімок МКС згори: як вдалося сфотографувати станцію NASA
Міжнародна космічна станція. Фото: NASA

Комерційний супутник сфотографував Міжнародну космічну станцію не із Землі, а згори, з орбіти. Зазвичай астронавти NASA та їхні колеги фотографують зі станції Землю, а цього разу сама МКС потрапила в об'єктив іншого апарата.

Про це пише Space.com, пише редакція Новини.LIVE.

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Хто зробив знімок МКС згори

Кадр 9 листопада опублікувала в соцмережі X австралійська компанія HEO. Сам знімок зробив супутник американської компанії BlackSky з Вірджинії, яка має з HEO угоду про зйомку об'єктів поза Землею. На фото видно станцію на орбіті, якою її рідко бачать: не знизу, із Землі, а з космосу.

HEO не будує власних супутників. Її програмне забезпечення дає завдання вже наявним апаратам на низькій навколоземній орбіті й наводить їх на ціль, коли та опиняється в зоні досяжності. Так компанія вже знімала МКС, китайську станцію "Тяньгун", а у 2024 році — супутник ESA ERS-2, коли він входив в атмосферу Землі. У майбутньому HEO хоче спостерігати й за об'єктами далі в Сонячній системі.

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Чому сфотографувати МКС із супутника так складно

Апарати на низькій орбіті рухаються зі швидкістю близько 28 160 км/год. Тому оператори мають заздалегідь знати, коли саме ціль з'явиться в полі зору, і встигнути зробити кадр за дуже короткий час. За словами Space.com, такий знімок потребує неймовірної координації та технічної майстерності.

Сама МКС — найбільший об'єкт, створений людьми на орбіті. За даними NASA, її довжина становить 109 метрів, а маса — понад 419 тонн. Станція облітає Землю приблизно за 90 хвилин і робить 16 обертів на добу, тож екіпаж за день бачить 16 сходів і заходів Сонця. Люди постійно живуть на МКС із листопада 2000 року, а живлення дають вісім великих сонячних панелей.

Раніше Новини.LIVE писали, що на МКС завершили модернізацію станції, розпочату у 2021 році. Астронавти Аніл Менон і Джошуа Кутрік 5 листопада встановили восьму, останню нову сонячну панель. Кутрік — канадський астронавт українського походження, який мав узяти в політ годинник свого прадіда.

Також Новини.LIVE розповідали, що робот у космосі вперше без участі астронавтів зібрав частину конструкції просто на орбіті. Надалі такий метод планують використовувати для будівництва на орбіті великих телескопів та антен.

NASA космос МКС Міжнародна космічна станція орбіта
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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