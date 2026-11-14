Міжнародна космічна станція. Фото: NASA

Комерційний супутник сфотографував Міжнародну космічну станцію не із Землі, а згори, з орбіти. Зазвичай астронавти NASA та їхні колеги фотографують зі станції Землю, а цього разу сама МКС потрапила в об'єктив іншого апарата.

Про це пише Space.com, пише редакція Новини.LIVE.

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Хто зробив знімок МКС згори

Кадр 9 листопада опублікувала в соцмережі X австралійська компанія HEO. Сам знімок зробив супутник американської компанії BlackSky з Вірджинії, яка має з HEO угоду про зйомку об'єктів поза Землею. На фото видно станцію на орбіті, якою її рідко бачать: не знизу, із Землі, а з космосу.

Engineering at its finest.



The International Space Station, imaged in orbit above the coast of French Guiana. pic.twitter.com/Ff0Us1DgAM — HEO (@heospace) November 9, 2026

HEO не будує власних супутників. Її програмне забезпечення дає завдання вже наявним апаратам на низькій навколоземній орбіті й наводить їх на ціль, коли та опиняється в зоні досяжності. Так компанія вже знімала МКС, китайську станцію "Тяньгун", а у 2024 році — супутник ESA ERS-2, коли він входив в атмосферу Землі. У майбутньому HEO хоче спостерігати й за об'єктами далі в Сонячній системі.

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Чому сфотографувати МКС із супутника так складно

Апарати на низькій орбіті рухаються зі швидкістю близько 28 160 км/год. Тому оператори мають заздалегідь знати, коли саме ціль з'явиться в полі зору, і встигнути зробити кадр за дуже короткий час. За словами Space.com, такий знімок потребує неймовірної координації та технічної майстерності.

Сама МКС — найбільший об'єкт, створений людьми на орбіті. За даними NASA, її довжина становить 109 метрів, а маса — понад 419 тонн. Станція облітає Землю приблизно за 90 хвилин і робить 16 обертів на добу, тож екіпаж за день бачить 16 сходів і заходів Сонця. Люди постійно живуть на МКС із листопада 2000 року, а живлення дають вісім великих сонячних панелей.

Раніше Новини.LIVE писали, що на МКС завершили модернізацію станції, розпочату у 2021 році. Астронавти Аніл Менон і Джошуа Кутрік 5 листопада встановили восьму, останню нову сонячну панель. Кутрік — канадський астронавт українського походження, який мав узяти в політ годинник свого прадіда.

Також Новини.LIVE розповідали, що робот у космосі вперше без участі астронавтів зібрав частину конструкції просто на орбіті. Надалі такий метод планують використовувати для будівництва на орбіті великих телескопів та антен.