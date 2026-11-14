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Главная Техно Спутник сфотографировал МКС, мчащуюся со скоростью 28 тыс. км/ч

Спутник сфотографировал МКС, мчащуюся со скоростью 28 тыс. км/ч

Ua ru
14 ноября 2026 06:32
Спутник сделал редкий снимок МКС сверху: как удалось сфотографировать станцию НАСА
Международная космическая станция. Фото: NASA

Коммерческий спутник сфотографировал Международную космическую станцию не с Земли, а сверху, с орбиты. Обычно астронавты NASA и их коллеги фотографируют со станции Землю, а в этот раз сама МКС попала в объектив другого аппарата.

Об этом пишет Space.com, пишет редакция Новини.LIVE.

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Кто сделал снимок МКС сверху

Кадр 9 ноября опубликовала в соцсети X австралийская компания HEO. Сам снимок сделал спутник американской компании BlackSky из Вирджинии, у которой с HEO есть соглашение о съемке объектов за пределами Земли. На фото видно станцию на орбите такой, какой ее редко видят: не снизу, с Земли, а из космоса.

HEO не строит собственных спутников. Ее программное обеспечение дает задания уже существующим аппаратам на низкой околоземной орбите и наводит их на цель, когда та оказывается в зоне досягаемости. Так компания уже снимала МКС, китайскую станцию "Тяньгун", а в 2024 году — спутник ESA ERS-2, когда он входил в атмосферу Земли. В будущем HEO хочет наблюдать и за объектами дальше в Солнечной системе.

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Почему сфотографировать МКС со спутника так сложно

Аппараты на низкой орбите движутся со скоростью около 28 160 км/ч. Поэтому операторы должны заранее знать, когда именно цель появится в поле зрения, и успеть сделать кадр за очень короткое время. По словам Space.com, такой снимок требует невероятной координации и технического мастерства.

Сама МКС — крупнейший объект, созданный людьми на орбите. По данным NASA, ее длина составляет 109 метров, а масса — более 419 тонн. Станция облетает Землю примерно за 90 минут и делает 16 оборотов в сутки, так что экипаж за день видит 16 восходов и закатов Солнца. Люди постоянно живут на МКС с ноября 2000 года, а питание дают восемь больших солнечных панелей.

Ранее Новини.LIVE писали, что на МКС завершили модернизацию станции, начатую в 2021 году. Астронавты Анил Менон и Джошуа Кутрик 5 ноября установили восьмую, последнюю новую солнечную панель. Кутрик — канадский астронавт украинского происхождения, который должен был взять в полет часы своего прадеда.

Также Новини.LIVE рассказывали, что робот в космосе впервые без участия астронавтов собрал часть конструкции прямо на орбите. В дальнейшем такой метод планируют использовать для строительства на орбите больших телескопов и антенн.

NASA космос МКС Международная космическая станция орбита
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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