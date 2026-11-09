Астронавт на орбите Земли. Фото: CSA

NASA открыло прием заявок в новый отряд астронавтов. Подать документы можно до 3 декабря, а отобранные кандидаты, по словам руководства агентства, смогут впоследствии работать на Луне и на Лунной базе.

Об этом сообщает NASA, пишет редакция Новини.LIVE.

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Кто может стать астронавтом NASA

Подать заявку могут только граждане США. Кандидат должен иметь степень магистра в области STEM, то есть естественных наук, инженерии или компьютерных наук. Вместо магистратуры засчитывают не менее двух лет обучения в докторантуре, медицинскую степень или курс школы летчиков-испытателей, если его завершат до июля 2027 года.

Также нужны не менее трех лет профессионального опыта после получения степени. Пилотам вместо этого могут засчитать летные часы: например, 750 часов командиром высокоскоростного реактивного самолета. Кандидаты должны пройти медосмотр NASA для длительных космических полетов и показать навыки лидерства, работы в команде и общения.

Когда NASA назовет новых астронавтов

Заявки принимают до 23:59 по восточному времени США 3 декабря, то есть до утра 4 декабря по киевскому времени. Окончательный выбор агентство планирует сделать в конце 2027 года. После этого отобранные кандидаты начнут подготовку: они будут изучать выходы в открытый космос, геологию Луны, пилотирование высокоскоростных самолетов и другое.

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Предыдущий набор NASA открывало в 2024 году и получило более 8000 заявок. В 2025 году агентство отобрало 10 кандидатов, которые сейчас завершают почти двухлетнюю подготовку. Всего с 1960-х годов NASA выбрало 370 кандидатов в астронавты, а сейчас в агентстве 32 астронавта на активной службе.

"Люди, которых мы выберем, смогут ходить по Луне, жить и работать на Лунной базе", — заявил администратор NASA Джаред Айзекман.

По его словам, они также смогут помочь создать системы, которые со временем доставят экипажи на Марс.

Ранее Новини.LIVE писали, что NASA планирует в 2027 году испытательный полет Artemis III на орбите Земли. Высадку астронавтов на Луну агентство запланировало на миссию Artemis IV в 2028 году.

Также Новини.LIVE рассказывали, что астронавты Анил Менон и Джошуа Кутрик установили на МКС последнюю из восьми новых солнечных панелей. Кутрик является канадским астронавтом с украинскими корнями.