Астронавт на орбіті Землі. Фото: CSA

NASA відкрило прийом заявок до нового загону астронавтів. Подати документи можна до 3 грудня, а відібрані кандидати, за словами керівництва агентства, можуть згодом працювати на Місяці та на Місячній базі.

Про це повідомляє NASA, пише редакція Новини.LIVE.

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Хто може стати астронавтом NASA

Подати заявку можуть лише громадяни США. Кандидат повинен мати ступінь магістра в галузі STEM, тобто природничих наук, інженерії чи комп'ютерних наук. Замість магістратури зараховують щонайменше два роки навчання в докторантурі, медичний ступінь або курс школи льотчиків-випробувачів, якщо його завершать до липня 2027 року.

Також потрібні щонайменше три роки професійного досвіду після здобуття ступеня. Пілотам замість цього можуть зарахувати льотні години: наприклад, 750 годин командиром високошвидкісного реактивного літака. Кандидати мають пройти медогляд NASA для тривалих космічних польотів і показати навички лідерства, роботи в команді та спілкування.

Коли NASA назве нових астронавтів

Заявки приймають до 23:59 за східним часом США 3 грудня, тобто до ранку 4 грудня за київським часом. Остаточний вибір агентство планує зробити наприкінці 2027 року. Після цього відібрані кандидати почнуть підготовку: вони вивчатимуть виходи у відкритий космос, геологію Місяця, пілотування високошвидкісних літаків та інше.

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Попередній набір NASA відкривало у 2024 році й отримало понад 8000 заявок. У 2025 році агентство відібрало 10 кандидатів, які зараз завершують майже дворічну підготовку. Загалом із 1960-х років NASA обрало 370 кандидатів в астронавти, а нині в агентстві 32 астронавти на активній службі.

"Люди, яких ми оберемо, можуть ходити Місяцем, жити й працювати на Місячній базі", — заявив адміністратор NASA Джаред Айзекман.

За його словами, вони також можуть допомогти створити системи, які згодом доправлять екіпажі на Марс.

Раніше Новини.LIVE писали, що NASA планує у 2027 році випробувальний політ Artemis III на орбіті Землі. Висадку астронавтів на Місяць агентство запланувало на місію Artemis IV у 2028 році.

Також Новини.LIVE розповідали, що астронавти Аніл Менон і Джошуа Кутрік встановили на МКС останню з восьми нових сонячних панелей. Кутрік є канадським астронавтом з українським корінням.