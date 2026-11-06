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Головна Техно Астронавт з українським корінням завершив на МКС роботи, початі у 2021

Астронавт з українським корінням завершив на МКС роботи, початі у 2021

Ua ru
6 листопада 2026 10:34
Канадець з українським корінням допоміг завершити на МКС модернізацію, почату у 2021 CSA
Астронавт МКС. Фото: CSA

Астронавти Аніл Менон і Джошуа Кутрік 5 листопада встановили на Міжнародній космічній станції останню з восьми нових сонячних панелей. Кутрік, як уже писали, є канадським астронавтом з українським корінням, який мав узяти в політ кишеньковий годинник прадіда.

Про це повідомляє NASA, пише редакція Новини.LIVE.

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Скільки тривав вихід у відкритий космос

Робота зовні станції тривала 6 годин 59 хвилин і завершилася о 15:35 за східним часом США. Астронавти встановили й розгорнули панель на енергетичному каналі 3B. Для Менона це був п'ятий вихід у відкритий космос, для Кутріка, який представляє Канадське космічне агентство, другий.

Це 101-й американський вихід у відкритий космос і загалом 286-й, пов'язаний зі складанням, обслуговуванням та модернізацією МКС.

Що дають нові сонячні панелі

Панелі належать до серії IROSA. Їх назвали так, бо вони розгортаються, наче рулон. Роботи з посилення енергосистеми станції почалися в лютому 2021 року. Щоб підготувати обладнання й установити вісім панелей, астронавтам знадобилося 18 виходів у відкритий космос.

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Завдяки цим панелям станція може виробляти вже не 160 кіловатів, а приблизно 215. NASA зазначає, що цей вихід завершив модернізацію системи виробництва енергії на орбітальному комплексі.

Сонячні панелі живлять станцію на орбіті, тому більша потужність означає більше енергії для роботи систем та наукових досліджень.

Раніше Новини.LIVE писали, що NASA шукає варіанти обслуговування телескопа Hubble на орбіті, адже апарат поступово гальмує атмосфера.

Також Новини.LIVE розповідали, що космічний телескоп NASA Swift 4 листопада некеровано зійшов з орбіти над північчю Суматри після 22 років роботи.

NASA космос МКС астронавти сонячні панелі
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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