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Главная Техно Астронавт с украинскими корнями завершил на МКС работы, начатые в 2021 году

Астронавт с украинскими корнями завершил на МКС работы, начатые в 2021 году

Ua ru
6 ноября 2026 10:34
Канадец с украинскими корнями помог завершить на МКС модернизацию, начатую в 2021 году CSA
Астронавт МКС. Фото: CSA

Астронавты Анил Менон и Джошуа Кутрик 5 ноября установили на Международной космической станции последнюю из восьми новых солнечных панелей. Кутрик, как уже писали, является канадским астронавтом с украинскими корнями, который должен был взять в полет карманные часы прадеда.

Об этом сообщает NASA, пишет редакция Новини.LIVE.

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Сколько длился выход в открытый космос

Работа снаружи станции длилась 6 часов 59 минут и завершилась в 15:35 по восточному времени США. Астронавты установили и развернули панель на энергетическом канале 3B. Для Менона это был пятый выход в открытый космос, для Кутрика, который представляет Канадское космическое агентство, второй.

Это 101-й американский выход в открытый космос и в целом 286-й, связанный со сборкой, обслуживанием и модернизацией МКС.

Что дают новые солнечные панели

Панели относятся к серии IROSA. Их назвали так, потому что они разворачиваются, словно рулон. Работы по усилению энергосистемы станции начались в феврале 2021 года. Чтобы подготовить оборудование и установить восемь панелей, астронавтам понадобилось 18 выходов в открытый космос.

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Благодаря этим панелям станция может вырабатывать уже не 160 киловатт, а примерно 215. NASA отмечает, что этот выход завершил модернизацию системы производства энергии на орбитальном комплексе.

Солнечные панели питают станцию на орбите, поэтому большая мощность означает больше энергии для работы систем и научных исследований.

Ранее Новини.LIVE писали, что NASA ищет варианты обслуживания телескопа Hubble на орбите, ведь аппарат постепенно тормозит атмосфера.

Также Новини.LIVE рассказывали, что космический телескоп NASA Swift 4 ноября неуправляемо сошел с орбиты над севером Суматры после 22 лет работы.

NASA космос МКС астронавты солнечные панели
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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