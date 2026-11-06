Астронавт с украинскими корнями завершил на МКС работы, начатые в 2021 году
Астронавты Анил Менон и Джошуа Кутрик 5 ноября установили на Международной космической станции последнюю из восьми новых солнечных панелей. Кутрик, как уже писали, является канадским астронавтом с украинскими корнями, который должен был взять в полет карманные часы прадеда.
Об этом сообщает NASA, пишет редакция Новини.LIVE.
Сколько длился выход в открытый космос
Работа снаружи станции длилась 6 часов 59 минут и завершилась в 15:35 по восточному времени США. Астронавты установили и развернули панель на энергетическом канале 3B. Для Менона это был пятый выход в открытый космос, для Кутрика, который представляет Канадское космическое агентство, второй.
Это 101-й американский выход в открытый космос и в целом 286-й, связанный со сборкой, обслуживанием и модернизацией МКС.
Что дают новые солнечные панели
Панели относятся к серии IROSA. Их назвали так, потому что они разворачиваются, словно рулон. Работы по усилению энергосистемы станции начались в феврале 2021 года. Чтобы подготовить оборудование и установить восемь панелей, астронавтам понадобилось 18 выходов в открытый космос.
Благодаря этим панелям станция может вырабатывать уже не 160 киловатт, а примерно 215. NASA отмечает, что этот выход завершил модернизацию системы производства энергии на орбитальном комплексе.
Солнечные панели питают станцию на орбите, поэтому большая мощность означает больше энергии для работы систем и научных исследований.
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