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Главная Техно Робот впервые соорудил конструкцию в космосе без помощи астронавтов

Робот впервые соорудил конструкцию в космосе без помощи астронавтов

Ua ru
10 ноября 2026 10:34
Робот впервые соорудил конструкцию в космосе: что собрал аппарат Caltech на орбите Caltech/Momentus
Третья секция фермы, собранной на орбите. Фото: Caltech/Momentus

Робот впервые самостоятельно, без участия астронавтов, собрал часть конструкции прямо в космосе. Такую технологию в будущем хотят использовать для строительства на орбите больших телескопов и антенн.

Об этом сообщает ScienceDaily со ссылкой на Калифорнийский технологический институт (Caltech), пишет редакция Новини.LIVE.

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Что построил робот в космосе

Робота-сборщика разработали и построили в Caltech в рамках демонстрационного проекта ASTRA. Его финансирует DARPA, агентство Министерства обороны США, которое занимается перспективными разработками, в рамках программы NOM4D, запущенной в 2022 году.

"Это первый случай, когда конструкцию в космосе построили автономно", — заявил руководитель проекта, профессор аэрокосмической и гражданской инженерии Caltech Серджо Пеллегрино.

Конечной целью была антенна-рефлектор диаметром 1,4 м. Ее каркас состоит из трубок из композитного волокна и алюминиевых соединений, а отражающую поверхность делают из пленки Kapton. Полная конструкция должна состоять из 11 одинаковых секций. Две из них собрали еще на Земле, а третью робот собрал уже на орбите.

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Как работает робот-строитель

Аппарат запустили 30 марта 2026 года с базы Ванденберг в США на ракете SpaceX в миссии Transporter-16. Он летел на борту орбитального буксира Vigoride 7 компании Momentus. Оборудование занимало около одного кубического метра: две готовые секции, рука-манипулятор и моторизованные дозаторы с деталями для остальной конструкции.

Манипулятор берет стержни и соединения из дозаторов и собирает из них секцию на монтажной пластине. Затем он закрепляет перфорированную пленку, похожую на сетку, которая образует две отражающие сетки, натянутые друг против друга пружинами. Готовую секцию выталкивают, и цикл повторяется. Пленку разработали Caltech и Пенсильванский университет. Ее нужно натягивать слабее, чем вязаную металлическую сетку, поэтому конструкция может быть легче.

Почему антенну не успели завершить

Связь с аппаратом была возможна лишь семь-восемь раз в сутки, примерно по 15 минут. В космосе возникло много неожиданных проблем.

"Каждый раз, когда мы подтверждаем, что в космосе есть проблема, мы приходим в лабораторию и пытаемся воспроизвести ее на Земле", — пояснил бывший системный инженер Caltech Чарльз Соммер.

Для этого команда использовала запасной экземпляр робота, а найденное решение отправляла на орбиту.

Миссия завершится в декабре, и всю конструкцию к этому времени, скорее всего, не соберут. Впрочем, по словам команды, демонстрация показала, что такой подход работает, хотя конструкцию еще нужно упростить и доработать.

Ранее Новини.LIVE писали, что астронавты Анил Менон и Джошуа Кутрик 5 ноября установили на МКС последнюю из восьми новых солнечных панелей. Кутрик является канадским астронавтом с украинскими корнями, а модернизацию солнечных панелей станции начали еще в 2021 году.

Также Новини.LIVE рассказывали, что NASA открыло прием заявок в новый отряд астронавтов. Подать документы можно до 3 декабря, а отобранные кандидаты, по словам руководства агентства, впоследствии смогут работать на Луне и Лунной базе.

космос технологии роботы орбита
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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