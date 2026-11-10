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Головна Техно Робот уперше збудував конструкцію в космосі без допомоги астронавтів

Робот уперше збудував конструкцію в космосі без допомоги астронавтів

Ua ru
10 листопада 2026 10:34
Робот уперше збудував конструкцію в космосі: що зібрав апарат Caltech на орбіті Caltech/Momentus
Третя секція ферми, зібраної на орбіті. Фото: Caltech/Momentus

Робот уперше самостійно, без участі астронавтів, зібрав частину конструкції просто в космосі. Таку технологію в майбутньому хочуть використовувати для будівництва на орбіті великих телескопів і антен.

Про це повідомляє ScienceDaily з посиланням на Каліфорнійський технологічний інститут (Caltech), пише редакція Новини.LIVE.

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Що збудував робот у космосі

Робота-складальника розробили й збудували в Caltech у межах демонстраційного проєкту ASTRA. Його фінансує DARPA, агентство Міністерства оборони США, яке займається перспективними розробками, у межах програми NOM4D, запущеної у 2022 році.

"Це перший випадок, коли конструкцію в космосі збудували автономно", — заявив керівник проєкту, професор аерокосмічної та цивільної інженерії Caltech Серджо Пеллегріно.

Кінцевою метою була антена-рефлектор діаметром 1,4 м. Її каркас складається з трубок із композитного волокна та алюмінієвих з'єднань, а відбивну поверхню роблять із плівки Kapton. Повна конструкція має складатися з 11 однакових секцій. Дві з них зібрали ще на Землі, а третю робот зібрав уже на орбіті.

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Апарат запустили 30 березня 2026 року з бази Ванденберг у США на ракеті SpaceX у місії Transporter-16. Він летів на борту орбітального буксира Vigoride 7 компанії Momentus. Обладнання займало близько одного кубічного метра: дві готові секції, рука-маніпулятор і моторизовані дозатори з деталями для решти конструкції.

Маніпулятор бере стрижні й з'єднання з дозаторів і збирає з них секцію на монтажній пластині. Потім він закріплює перфоровану плівку, схожу на сітку, яка утворює дві відбивні сітки, натягнуті одна проти одної пружинами. Готову секцію виштовхують, і цикл повторюється. Плівку розробили Caltech і Пенсильванський університет. Її потрібно натягувати слабше, ніж в'язану металеву сітку, тому конструкція може бути легшою.

Чому антену не встигли завершити

Зв'язок із апаратом був можливий лише сім-вісім разів на добу, приблизно по 15 хвилин. У космосі виникло багато несподіваних проблем.

"Щоразу, коли ми підтверджуємо, що в космосі є проблема, ми приходимо в лабораторію і намагаємося відтворити її на Землі", — пояснив колишній системний інженер Caltech Чарльз Соммер.

Для цього команда використовувала запасний екземпляр робота, а знайдене рішення надсилала на орбіту.

Місія завершиться у грудні, і всю конструкцію до цього часу, найімовірніше, не зберуть. Втім, за словами команди, демонстрація показала, що такий підхід працює, хоча конструкцію ще потрібно спростити й доопрацювати.

Раніше Новини.LIVE писали, що астронавти Аніл Менон і Джошуа Кутрік 5 листопада встановили на МКС останню з восьми нових сонячних панелей. Кутрік є канадським астронавтом з українським корінням, а модернізацію сонячних панелей станції почали ще у 2021 році.

Також Новини.LIVE розповідали, що NASA відкрило прийом заявок до нового загону астронавтів. Подати документи можна до 3 грудня, а відібрані кандидати, за словами керівництва агентства, згодом зможуть працювати на Місяці та Місячній базі.

космос технології роботи орбіта
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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