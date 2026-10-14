Скільки золота міститься у старих процесорах: результат експерименту

Процесор з ніжками. Фото: кадр з відео/YouTube

Золотисті контакти комп'ютерних процесорів справді містять дорогоцінний метал, проте його кількість значно менша, ніж може здаватися. Під час одного з експериментів зі 150 старих процесорів Intel Pentium 4 вдалося отримати менш як грам золота, що ставить під сумнів вигідність його видобутку в домашніх умовах.

Про те, скільки золота міститься у процесорах і чому виробники використовують цей метал, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

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Скільки золота можна отримати зі старого процесора

Золотисті контакти процесорів та інших комп'ютерних компонентів не виготовляють із суцільного золота. Зазвичай це тонке покриття, нанесене на дешевший метал, зокрема латунь або мідні сплави.

Для створення такого шару використовують гальванічне покриття. Під час цього процесу електричний струм проходить через спеціальний розчин, унаслідок чого іони золота осідають на поверхні металевої деталі.

Товщина покриття настільки мала, що навіть велика кількість старої електроніки не гарантує значного виходу дорогоцінного металу.

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Показовим став експеримент YouTube-каналу Iman Gold Recovery. Після перероблення 150 процесорів Intel Pentium 4 вдалося отримати сумарно трохи менш як один грам золота.

При цьому витрати на необхідне обладнання та хімічні речовини можуть перевищувати вартість видобутого металу. Тому перероблення невеликої кількості процесорів зазвичай економічно невигідне.

Навіщо виробники покривають контакти золотом

Попри високу вартість, золото має кілька властивостей, які роблять його корисним для електроніки.

Насамперед метал добре проводить електричний струм і не схильний до корозії під впливом повітря та вологи. Завдяки цьому тонке покриття захищає розташовані під ним контакти.

Крім того, золото пластичне та ковке. Це допомагає контактним поверхням підтримувати надійне з'єднання з роз'ємом материнської плати без швидкого зношування.

Використовувати суцільне золото для виготовлення контактів було б надто дорого. Тому виробники наносять лише тонкий захисний шар, зберігаючи необхідні властивості металу.

Чому стара електроніка містить більше золота

Кількість дорогоцінного металу в електроніці залежить не лише від типу пристрою, а й від року його виробництва.

У 1980-х роках товщина золотого покриття контактів могла становити приблизно 1 мікрометр. У сучасних компонентах вона нерідко перебуває в межах 0,1-0,5 мікрометра.

До того ж електронні компоненти стали значно меншими, ніж у 1980-1990-х роках.

За даними Phoenix Refining, комп'ютерна плата 1990-х років може містити від 1 до 5 грамів золота. Для порівняння, у сучасному смартфоні міститься приблизно 0,034 грама цього металу.

Однак ці показники стосуються різних типів пристроїв, тому їх не варто безпосередньо переносити на окремі процесори.

Найбільший економічний сенс видобування золота з електроніки має за промислових масштабів перероблення, особливо коли йдеться про значні партії старого обладнання.

Самостійно проводити такі роботи вдома небезпечно, оскільки процес передбачає використання агресивних хімічних речовин і потребує спеціального обладнання для роботи з небезпечними випарами.

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