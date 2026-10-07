Чоловік знайшов на смітнику ПК з i9 та RTX 2060 у розпал дефіциту пам'яті

Системний блок ПК. Фото: Reddit

Житель Лос-Анджелеса випадково знайшов біля сміттєвих контейнерів повністю зібраний комп'ютер. Колишній власник залишив усередині навіть накопичувачі з особистими документами та фінансовою інформацією.

Про незвичайну знахідку та комплектуючі викинутого ПК пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Reddit.

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Який комп'ютер опинився біля смітників

Чоловік помітив системний блок у спільній сміттєвій кімнаті свого житлового будинку, коли виносив сміття. Після цього він повернувся додому за ручним візком і забрав комп'ютер.

Системний блок ПК, знайдений на смітнику. Фото: Reddit

Усередині виявився далеко не порожній корпус. ПК був оснащений:

процесором Intel Core i9-9900K — восьмиядерною моделлю 2018 року з частотою до 5 ГГц;

відеокартою RTX 2060 Super;

материнською платою MSI MPG Z390;

чотирма модулями G.Skill Trident Z RGB загальним обсягом 32 ГБ DDR4;

NVMe-накопичувачем Samsung 970 EVO Plus на 1 ТБ та додатковими дисками;

блоком живлення на 850 Вт.

Особливо дивним користувачі назвали те, що комп'ютер викинули в період дефіциту оперативної пам'яті. З кінця 2025 року виробники переорієнтовують частину потужностей на HBM і серверну DRAM для ШІ-дата-центрів, тоді як виробництво DDR4 скорочується, а ціни зростають.

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Ще одна деталь знахідки стосувалася накопичувачів. Колишній власник не видалив із них інформацію перед тим, як комп'ютер опинився біля смітників. На дисках залишилися документи та фінансові дані. Через це серед користувачів з'явилася версія, що ПК міг викинути не сам власник, а хтось із його близьких.

Власник знахідки ще не вирішив, що робитиме з комп'ютером. Серед варіантів — перетворити його на домашній Plex-сервер або подарувати другу, який хоче почати грати на ПК.

Раніше Новини.LIVE писали, що розміщення системного блока під столом допомагає звільнити простір, але може створювати гірші умови для вентиляції. Через це всередині швидше накопичується пил, зростають температури, вентилятори працюють гучніше, а продуктивність із часом може знижуватися.

Також Новини.LIVE розповідали, що подорожчання комп'ютерів може тривати до кінця 2026 року, але у 2027-му ринок здатен змінити напрямок. В Acer очікують, що після стабілізації в першій половині року ціни на ПК почнуть поступово знижуватися.