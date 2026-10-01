Не варто ставити системний блок ПК на підлогу: як це впливає на охолодження

Персональний комп'ютер. Фото: Unsplash

Системний блок під столом економить місце, але таке розташування може погіршити охолодження комп'ютера та прискорити накопичення пилу. З часом це здатне призвести до вищих температур, гучнішої роботи вентиляторів і падіння продуктивності.

Про те, чому комп'ютер краще не ставити безпосередньо на підлогу, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Engadget.

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Чим небезпечне розташування ПК на підлозі

На рівні підлоги накопичується більше пилу та сміття, ніж на столі або полиці. Серед нього можуть бути волокна килима, шерсть домашніх тварин, частинки шкіри та пилок.

Якщо системний блок стоїть прямо на підлозі, вентилятори затягують ці частинки всередину корпусу. Поступово пил осідає на радіаторах, фільтрах та інших компонентах, заважаючи нормальному руху повітря.

Вентиляторам у такій ситуації доводиться працювати інтенсивніше, щоб утримувати нормальну температуру. Коли нагрівання зростає, система може вдаватися до термічного тротлінгу — знижувати тактові частоти компонентів для захисту від перегрівання. Через це продуктивність ПК, зокрема в іграх, падає.

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Постійно високі температури також можуть прискорювати зношення конденсаторів і термопасти. Комп'ютер, розрахований на шість-вісім років роботи, за несприятливих умов може вийти з ладу значно раніше.

Проблемою може стати й розташування системного блока надто близько до стіни або меблів. Якщо перекрити отвори для забору чи виведення повітря, тепло накопичуватиметься всередині, а вентилятори працюватимуть гучніше та швидше зношуватимуться.

Як поставити ПК, якщо на столі немає місця

Якщо розмістити системний блок на столі чи полиці неможливо, його радять хоча б підняти над підлогою за допомогою спеціальної підставки або візка.

Особливо небажано ставити корпус безпосередньо на килим або залишати його у вологому місці. Краще вибрати тверду поверхню та використати підставку, яка віддалить вентиляційні отвори від пилу на рівні підлоги.

Також навколо системного блока потрібно залишити кілька сантиметрів вільного простору, щоб задні вентиляційні отвори не були перекриті стіною або меблями.

Корпус варто регулярно очищати від пилу, а раз на кілька місяців проводити ретельніше прибирання всередині — чистити фільтри та видаляти накопичений пил.

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