Коли можуть подешевшати комп'ютери: Acer прогнозує зниження цін у другій половині 2027 року

Чипи пам'яті на ОЗП. Фото: Unsplash

Ціни на комп'ютери можуть продовжити зростати до кінця 2026 року, однак уже наступного року ситуація здатна змінитися. У Acer очікують, що після стабілізації в першій половині 2027 року вартість ПК почне знижуватися.

Про те, коли можуть почати дешевшати комп'ютери та що відбувається з цінами на пам'ять, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Tom's Hardware.

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Коли ціни на комп'ютери можуть почати знижуватися

Голова та генеральний директор Acer Джейсон Чен очікує, що ціни на комплектуючі почнуть знижуватися у другій половині 2027 року. За його словами, зараз дефіцит стосується переважно окремих дорогих компонентів, серед яких LPDDR5X-9600 та чипи Nvidia N1 і N1X.

Водночас покупцям ще доведеться зіткнутися з подорожчанням. Через затримку між зміною закупівельної вартості комплектуючих і роздрібними цінами Чен прогнозує зростання вартості ПК на 5-20% до кінця 2026 року.

У першій половині 2027 року ціни, за його оцінкою, мають стабілізуватися, а після цього почати знижуватися.

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Чен також не погодився з прогнозами окремих виробників пам'яті про те, що дефіцит може тривати до 2030 року або навіть довше. На його думку, великі постачальники зацікавлені в тому, щоб якомога довше зберігати високу маржу, тому говорять про тривалий період високих цін.

Керівник Acer стверджує, що запасів пам'яті та SSD уже достатньо, а дефіцит процесорів обмежується певними моделями.

Додатковий тиск на ціни, за його словами, можуть створити китайські виробники пам'яті, які пропонують дешевші рішення. Acer разом із HP та Asus уже почала використовувати чипи CXMT у частині своїх продуктів, а в деяких моделях Lenovo в Німеччині виявили SSD від YMTC.

Водночас Чен звернув увагу, що дорожчати почали не лише пам'ять, а й SSD, друковані плати та склотканина, яка використовується у материнських платах. Тому остаточне зниження цін на комп'ютери залежатиме від ситуації одразу з кількома категоріями комплектуючих.

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